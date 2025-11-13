[SDF] 정청래 더불어민주당 대표 "한국, 'AI 3대 강국'으로 전진"

더불어민주당 정청래 당대표가 오늘(13일) 오전 SBS D포럼에 참석해 개최를 축하했습니다.



정 대표는 "SDF의 주제처럼 '제로시대'라는 거대한 도전 앞에 서 있다"며 "100년을 뒤진 산업화 시대를 따라잡은 한국이, 새로운 시대를 선도하지 못할 이유가 없다"고 말했습니다.



그러면서 "대한민국은 민주주의를 바탕으로 한 창의력과 열정, 협력에서 세계 최고라는 점을 증명했다"며 "이재명 정부는 'AI 3대 강국'이라는 길로 전진하고 있고, 위대한 국민, 든든한 기업, 믿을 수 있는 정부가 함께 한다면 그 길은 반드시 열릴 것"이라고 전했습니다.



정 대표와 함께 여당에선 조승래 사무총장, 박수현 수석대변인, 김영환 당대표 정무실장, 김현 국회 과방위 간사가 참석했고, 대통령실에서 김성환 국정홍보비서관실 국장, 이민주 국정홍보비서관이 발걸음 해 자리를 빛냈습니다.



교육계에서는 임태희 경기교육감이, 지상파 방송의 정책을 총괄하고 있는 방송미디어통신위에선 김영관 사무총장 직무대리를 비롯한 주요 간부들이 참석했습니다.