[SDF] 방문신 SBS 대표이사 "혁신의 해법 모색하자"

작성 2025.11.13 08:47
올해로 21주년을 맞는 'SBS D포럼(SDF)'이 오늘(13일) 오전 동대문디자인플라자(DDP)에서 개막했습니다.

이 자리엔 세계 경제·AI 전문가들과 석학들이 '혁신'을 모색하기 위해 한자리에 모였습니다.

방문신 SBS 사장은 개막사에서 "지금 세계는 AI를 비롯한 첨단기술을 중심으로 미-중 패권경쟁이 더 심화하고 있고, 국가 간 보호무역주의는 강화되고 있으며 경제안보가 국가안보의 핵심이 되는 전례 없는 현상이 펼쳐지고 있다"며 "모든 것이 새로 세팅되는 시대, 그래서 혁신의 해법도 전혀 달라야 하는 시대라는 뜻에서 올해 SDF 주제를 '제로 시대의 재설계, 다시 쓰는 혁신'으로 정했다"고 밝혔습니다.

또 "<건강한 콘텐츠로 더 나은 세상을 만든다>는 SBS 사훈처럼, SBS와 SDF가 더 나은 세상을 향한 네비게이터가 될 수 있도록 계속 노력하겠다"다며 "SBS D 포럼이 던지는 국가 어젠다가 우리 대한민국을 한 걸음 더 앞으로 전진할 수 있게 하는 동력이 되길 기대한다"고 전했습니다.
