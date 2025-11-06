서울시, 성북구 장위13구역에 신통기획 2.0 적용…3만 3천 호 공급

▲ 장위13구역 위치도

서울시는 성북구 장위13구역에 신속통합기획 2.0과 재정비 촉진사업 규제혁신 방안을 적용한다고 밝혔습니다.오세훈 서울시장은 성북구 장위동 219-90번지 일대에서 주민 간담회를 열고 "사업성을 획기적으로 끌어올리기 위해 현장에 적용할 수 있는 모든 방안과 규제혁신을 동원해 잃어버린 10년을 되찾아 드릴 것"이라고 밝혔습니다.장위13-1, 2구역은 지난 4월 신속통합기획 재개발 후보지로 선정됐습니다.각종 인허가 절차 간소화를 통한 사업 속도 개선을 핵심으로 하는 신속통합기획 2.0이 적용됩니다.기존 용적률 최대 30% 완화, 상한 용적률 최대 1.2배까지 적용, 사업성 보정계수 적용 등 시가 지난 7월 내놓은 재정비촉진사업 규제혁신 방안도 함께 도입됩니다.이를 통해 서울 시내 뉴타운 최대 규모인 총 3만 3천 호가 공급된다고 시는 밝혔습니다.오세훈 서울시장은 "뉴타운, 도시재생 등이 반복되며 오랜 기간 정비사업을 기다려온 장위13 주민에게 이제 속도감 있는 사업 추진으로 응답해야 할 때"라며 "신통기획2.0, 규제 혁신뿐 아니라 10·15 대책으로 높아진 불안을 잠재우고 사업 속도를 높이기 위해 대정부·국회 면담과 건의도 하겠다"고 말했습니다.장위13구역은 지난 2005년 당시 국내 최대 뉴타운 지구로 지정됐으나 수익성이 있는지에 대해 주민 의견이 엇갈리며 2014년 뉴타운 지정이 해제됐습니다.(사진=서울시 제공, 연합뉴스)