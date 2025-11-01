뉴스

한강버스 한 달 만에 정식운항 재개…첫차 67명 탑승
서울시는 한강버스가 오늘(1일) 오전 9시부터 정상적으로 시민탑승 운항을 재개했다고 밝혔습니다.

한강버스는 지난 9월 29일부터 약 한 달간 안전성 확보와 품질 개선을 위해 무탑승 시범운항을 한 바 있습니다.

오늘 첫 출항지인 잠실과 마곡 선착장에서는 주말 이른 아침 시간임에도 시민 41명, 26명이 각각 탑승했습니다.

일부 승객들은 선착장까지 타고 온 자전거를 한강버스에 싣고 탑승했습니다.

시는 한 달여 훈련 기간에 안전성은 물론 접·이안 숙련도가 향상됐으며, 그 결과 이날 한강버스의 정시성이 강화됐다고 설명했습니다.

잠실에서 오전 9시 출발한 102호는 옥수에 9시 37분 들어가 정확히 39분에 출발했고, 여의도 선착장에서도 승객을 태운 뒤 10시 23분 다음 선착장인 망원으로 정시 출발했습니다.

선박 내 직원들의 숙련도 역시 높아져 안전 관리, 승선 등록 안내, 운항 중 안내 등을 원만하게 처리했다고 시는 전했습니다.

화창한 날씨로 선착장 카페 등도 만석에 가까울 정도로 많은 시민이 찾았습니다.

한강버스는 내년 3월까지 잠실과 마곡 선착장에서 오전 9시부터 오후 9시 37분(막차 도착 기준)까지 이용할 수 있다.

주중·주말 1시간 30분 간격으로 하루 16회 운항합니다.
      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지