치맥 회동서 러브샷…"아이폰 많다" "두분이 형님" 농담

<앵커>

젠슨 황 엔비디아 최고 경영자가 발표한 깜짝 선물만큼이나 화제 된 일이 있죠. 어젯(30일) 밤 이재용, 정의선 회장과 함께 한 치맥 회동인데요. 평소엔 볼 수 없었던 소탈한 모습에 시민들이 환호하기도 했습니다.

김혜민 기자가 취재했습니다.

<기자>

젠슨 황은 특유의 검은 가죽 재킷을 입고, 이재용, 정의선 회장은 동네 산책 나온 듯 면바지에 점퍼, 후드티에 패딩 차림으로 '치맥' 회동에 참석했습니다.

치킨집 안팎은 세계적 기업의 총수들을 보려는 시민들로 가득했습니다.

젠슨 황은 두 회장에게 위스키와 AI 슈퍼컴퓨터를 선물했습니다.

[정의선/현대자동차그룹 회장 : 이걸 내 컴퓨터에 써야겠습니다.]

[젠슨 황/엔비디아 CEO : 진짜 멋있지?]

치킨을 먹으며 대화를 이어가던 중, 맥주에 소주를 섞은 '소맥 러브샷'까지 선보이자 환호성이 터져 나왔습니다.

젠슨 황은 다른 테이블에 있던 시민들에게 먼저 말을 건네는가 하면,

[젠슨 황/엔비디아 CEO : 저녁을 방해해서 미안합니다. 건배!]

밖에 있던 시민들에겐 미리 준비한 김밥과 우유를 나눠준 뒤, 중간에 다시 나와 치킨까지 돌렸습니다.

[젠슨 황/엔비디아 CEO : 치킨 드실 분? 이거 맛있어요. 이 식당 매우 훌륭해요.]

매장 손님들의 음식값을 모두 내주는 '골든벨'은 젠슨 황이 울렸는데, 계산은 이재용, 정의선 회장이 한 것으로 알려졌습니다.

한 시간 남짓 '치맥' 회동 후 세 사람은 근처에서 열린 엔비디아 '지포스' 25주년 행사장에 등장했습니다.

[젠슨 황/엔비디아 CEO : 관중석에 엔비디아 투자자분들도 많다고 들었습니다. 맞나요? 여기 아주 부자들이 많네요.]

평소에 들을 수 없었던 소탈한 농담도 이어졌습니다.

[이재용/삼성전자 회장 : 왜 이렇게 아이폰이 많아요?]

[정의선/현대자동차그룹 회장 : 제가 좀 생긴 건 (나이가) 들어 보여도 두 분 다 저희 형님이시고요.]

이재용 회장이 엔비디아와의 인연을 회상하자,

[이재용/삼성전자 회장 : 25년 전 엔비디아는 삼성 반도체 GDDR을 써서 지포스 256을 출시했습니다.]

젠슨 황은 이렇게 맞받았습니다.

[젠슨 황/엔비디아 회장 : 삼성이 GDDR을 썼을 때, 당신은 어린아이였어.]

AI 파트너십을 확실히 각인시킨 짧지만 강렬한 장면들이었습니다.

(영상취재 : 설민환, 영상편집 : 안여진)
