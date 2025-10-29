면목5동 신통기획 확정…중랑천변 활력 품은 970세대 단지로

▲ 중랑구 면목동 174-1 일대 신속통합기획 조감도

서울 중랑구 면목5동의 노후주거지가 재개발을 통해 중랑천변의 활력을 느낄 수 있는 970세대 규모의 아파트단지로 거듭날 전망입니다.서울시는 면목동 174-1 일대 주택정비형 재개발사업의 신속통합기획(신통기획)을 확정했습니다.대상지는 1970년대부터 본격적으로 저층 주거지가 형성돼 80% 이상의 주택이 노후화한 곳으로, 주거환경 개선이 시급해 신통기획을 추진했습니다.계획안에 따르면 이곳은 최고 35층, 약 970세대 규모로 재개발됩니다.인근에서 추진 중인 정비사업과 연계해 미래 도시공간 변화에 대응할 수 있도록 기반 시설을 정비합니다.신통기획이 완료된 인근 면목8구역(1천260세대)의 도로 확장 등 교통처리계획과 연계해 동일로를 6차로에서 8차로로 확장하고, 교통 부담을 최소화하고자 주출입구를 이면도로인 동일로95길에 계획했습니다.부출입구는 상대적으로 교통량이 적은 겸재로 변에 설치해 좌회전 신호 교차로와 가·감속 차로로 안전하게 진출입할 수 있도록 했습니다.또한 면목동 194 일대 가로주택정비사업과도 연계해 기존 이면도로의 보도와 차도를 분리하면서 양측으로 2∼5ｍ의 충분한 보행 공간을 확보했습니다.노후하고 협소해 주민을 위한 공간과 프로그램이 부족했던 면목5동 주민센터는 동일로95길로 이전해 복합청사로 만들어 기능을 강화합니다.단지 중앙부에 공공보행통로를, 동일로95길 주출입구 교차로에는 고원식 대각선 횡단보도를 각각 설치해 면목8구역에서부터 안전한 등굣길이 연결되도록 했습니다.아울러 중랑천 자연경관과 어우러지고 주변 지역과 조화로운 경관이 형성될 수 있도록 계획했습니다.단지 경계부는 8∼15층 내외 중저층 판상형 주동(건물)을, 중앙부는 최고 35층의 고층 탑상형 주동을 각각 배치해 텐트형 스카이라인을 유도합니다.사업 실현성을 높이고자 용도지역 상향(제2종 일반주거(7층이하)→제3종일반주거)과 사업성 보정계수(1.52) 적용으로 사업성을 개선한 것도 특징입니다.시는 연말까지 주민 공람을 하고 빠르게 정비구역이 지정될 수 있도록 적극 지원할 계획입니다.시너지를 낼 수 있는 인근의 면목8구역은 주민 공람 단계를 마치고 정비계획 심의를 앞뒀습니다.조남준 서울시 도시공간본부장은 "정비구역 지정 등 후속 인허가 절차도 적극 지원해 속도감 있게 사업이 추진될 수 있게 하겠다"고 말했습니다.시에 따르면 현재까지 신통기획 총 224개 대상지 중 136개소의 기획이 완료됐으며, 이를 통한 주택공급 예상 규모는 약 23만 7천 호입니다.(사진=서울시 제공, 연합뉴스)