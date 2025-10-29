서울시 "여당 한강버스 사고 은폐 의혹제기 사실 아냐…정치공세"

▲ 무승객 시범 운항 중인 한강버스

서울시는 더불어민주당 의원들이 제기한 한강버스 충돌사고 은폐 의혹에 대해 "전혀 사실이 아니다"라며 "무책임한 정치공세"라고 반박했습니다.이민경 서울시 대변인은 입장문을 통해 "사실관계를 확인하지 않은 채 제보만을 근거로 한 일방적인 주장"이라며 "하루가 멀다고 이어지는 민주당의 '한강버스 발목 잡기'는 시민 불안을 조장하는 무책임한 정치공세"라고 비판했습니다.민주당 국토위원들은 국회에서 기자회견을 열고 "무탑승 시범운항 중이던 한강버스 101호가 수면 위의 철제 부표와 충돌하는 사고가 발생했으나 서울시가 이를 은폐한 정황이 확인됐다"고 주장했습니다.시에 따르면 시민 무탑승 운항 중이던 지난 17일 저녁 8시 40분쯤 야간 운항 훈련 중 한강버스 101호선이 부표와 경미하게 접촉하는 사고가 났습니다.운영사인 ㈜한강버스는 사고 다음 날인 18일 오전 10시 서울시 미래한강본부에 관련 내용을 정식 보고했고, 미래한강본부는 사고 선박 및 부표의 점검과 사고 경위 파악을 지시했습니다.이 대변인은 "이 모든 과정은 관련 법령과 내부 규정에 따라 공식적으로 진행된 절차"라며 "서울시가 사고 사실을 은폐하거나 '외부에 유출하지 말라'는 지침을 내렸다는 주장은 전혀 사실이 아니다"라고 말했습니다.또 "해당 사고는 피교육 선장이 교육 선장과 동승한 상태에서 운항 훈련을 진행하던 중 발생한 사안으로, 선박의 결함이나 기계적 고장이 원인으로 확인되지 않았다"고 덧붙였습니다.사고 직후 잠수부를 투입해 선박 선저 촬영과 정밀 점검을 실시했으며, 경미한 스크래치 외에는 손상이 발견되지 않아 운항 안전성에는 영향이 없다고 확인했다는 게 시의 설명입니다.사고 당시 파손된 부표는 한강버스가 수리 조치해 현재는 임시 복구 후 정상 작동 중이라고 시는 밝혔습니다.이 대변인은 "이러한 내용을 '은폐'라고 몰아가는 것은 의도적인 정치 선동으로 깊은 유감을 표한다"면서 "민주당은 한강버스 사안을 침소봉대하며 시민의 발을 정치의 희생양으로 삼는 행태를 즉각 중단해야 한다"고 촉구했습니다.(사진=연합뉴스)