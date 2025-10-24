서울시 '핼러윈 특별 안전대책'…이태원·홍대·성수 집중 관리

▲ 서울시 핼러윈 안전관리대책 점검회의

서울시는 이달 31일 핼러윈데이를 앞두고 홍대·이태원·성수 등 14개 주요 인파 밀집 예상 지역을 대상으로 '특별 안전관리대책'에 들어간다고 밝혔습니다.시는 오늘(24일)부터 11월 2일까지를 핼러윈 중점 안전관리 기간으로 정하고 행정안전부·자치구·경찰·소방 등 유관기관과 사전 점검부터 현장 순찰, 모니터링, 인파 분산까지 전 단계에 걸쳐 대응체계를 가동합니다.인파 밀집 예상 지역은 이태원 관광특구, 홍대 관광특구, 성수동 카페거리, 건대 맛의 거리, 강남역, 압구정 로데오거리, 명동거리, 익선동, 왕십리역, 신촌 연세로, 발산역, 신림역, 샤로수길, 논현역입니다.시는 해당 지역을 사전 점검하고 안전관리 기간에는 현장 순찰과 안전 펜스 설치, 인력 배치, 교통 통제 등을 추진합니다.불법 주정차와 보도 불법 적치물 단속을 비롯해 임시대피소 운영, 응급구조를 위한 긴급차량·인력 배치, 인근 병원 핫라인 구축과 이송체계 관리 등을 할 계획입니다.특히 많은 사람이 모일 것으로 예상되는 이태원, 홍대, 성수동, 건대, 강남역, 압구정, 명동, 익선동 8곳은 중점관리지역으로 선정해 촘촘히 관리하기로 했습니다.이곳에는 유관기관 합동 현장상황실을 설치해 자치구 재난안전상황실, CCTV 통합관제센터와 연계해 사고 위험시 신속하게 대응하고, 시 재난안전상황실에도 핼러윈 종합상황실을 설치, 자치구도 비상근무를 실시해 대응력을 높이기로 했습니다.안전 관리 기간 첫 주말인 24∼26일에는 인파가 급증할 수 있는 핼러윈 주말 직전 현장 추이를 확인하고 사고를 예방하기 위해 중점 관리지역을 중심으로 현장을 순찰합니다.인파 감지 CCTV도 활용하기로 했습니다.단위면적 당 인원수를 자동으로 측정, 위험 징후를 발견하고 유관기관과 시민에게 바로 알리는 방식으로 사고 예방에 활용한다는 계획입니다.앞서 시는 지난 16일 전문가로 구성된 안전관리위원회에서 핼러윈 종합 안전관리계획을 심의하고 22일에는 김성보 서울시 행정2부시장 주재로 핼러윈 안전관리 대책 점검 회의를 열었습니다.김 부시장은 "이번 핼러윈 안전대책은 지점별 특성을 고려해 사전에 위험 요소를 찾아 제거하고 대비하는 것이 핵심"이라며 "중점 안전관리 기간 유관기관과 긴밀하게 협력해 현장 중심 대응체계를 유지하고 시민 안전 최우선으로 대책을 빈틈없이 추진하겠다"고 말했습니다.(사진=서울시 제공, 연합뉴스)