쥐 목격 신고 급증에…서울시 '스마트 방제 시스템' 도입

▲ 설치류 대처 요령

서울시는 도심에서 쥐를 목격했다는 민원이 급증함에 따라 인공지능(AI) 센서·데이터 분석에 기반한 스마트 방제 시스템을 도입한다고 밝혔습니다.시에 따르면 올해 들어 7월까지 지하철 환기구, 화단, 시장 등에서 쥐를 목격했단 신고는 1천555건이 접수됐습니다.이는 지난해 전체 신고 건수 2천181건의 약 71%에 달합니다.시는 자치구와의 협력을 통해 현장 중심의 방역체계 강화에 주력해 왔으며, 7월까지 2천551건의 현장 방제 작업을 완료했다고 밝혔습니다.나아가 자치구별 쥐 출몰 중점관리지역에 사물인터넷(IoT) 센서가 장착된 장비를 설치해 24시간 감시체계를 운영합니다.약제로 유인한 쥐가 장비 안에 들어가면 자동으로 셔터가 닫히고, 경보가 전송돼 포획된 개체를 수거하는 방식입니다.시는 스마트 방제 시스템 운영 결과를 지리정보시스템(GIS) 기반으로 시각화해 쥐 포획률, 신고 감소율 등을 실시간 분석·관리할 예정입니다.운영 성과에 따라 설치 구역을 탄력적으로 조정해 효율성을 극대화한다는 계획입니다.시는 또 스마트 구서(쥐잡이) 장비 설치, 방제약품 구입 등 지역 여건에 맞는 스마트 방제 시스템을 구축할 수 있도록 특별조정교부금 총 5억 8천만 원을 구별로 배정·지원했습니다.근본적 도시환경 개선을 위해 시장·음식점·공원 등에서 '쓰레기 방치 NO, 음식물 밀폐 YES!'를 슬로건으로 한 홍보도 진행합니다.쥐를 매개로 한 감염병 감시 체계도 강화합니다.설치류 매개 감염병 환자 발생 시 발생지 반경 500ｍ를 집중방제구역으로 지정해 역학조사를 기반으로 2주간 집중 방제합니다.자치구와 함께 '통합 방제'도 지속해 매월 넷째 주 자치구의 '클린 데이' 활동과 연계해 쥐 출몰 다발 지역을 중심으로 구서 활동을 진행합니다.송은철 서울시 감염병관리과장은 "시민 생활 지역에 쥐가 출몰하지 않도록 스마트 방제 시스템과 함께 민·관 통합 방제를 추진해 더 쾌적하고 안전한 도시환경을 조성하겠다"고 말했습니다.(사진=서울시 제공, 연합뉴스)