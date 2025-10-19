뉴스

경찰, '1천100만 원 수수 혐의' 김영환 충북지사 소환 조사

윤나라 기자
작성 2025.10.19 13:59 조회수
▲ 김영환 충북지사가 19일 오전 충북경찰청 반부패경제범죄수사대에 출석하고 있다.

지역 체육계 인사들로부터 1천여만 원을 수수한 혐의를 받는 김영환 충북지사가 경찰에 소환돼 조사받고 있습니다.

김 지사는 오늘(19일) 오전 9시 45분쯤 충북경찰청 반부패범죄수사대에 피의자 신분으로 출석했습니다.

김 지사는 돈봉투 수수 혐의를 부인하느냐는 취재진 질문에 "가서 잘 설명하고 나오겠다"는 말만 남기고 조사실로 이동했습니다.

김 지사는 지난 6월 26일 오전 충북도청 도지사실에서 윤현우 충북체육회장으로부터 500만 원이 든 돈봉투를 수수한 혐의를 받습니다.

경찰은 윤 체육회장이 윤두영 충북배구협회장과 사전에 250만 원씩 돈을 모았으며, 당일 일본 출장길에 오르는 김 지사에게 여비 명목으로 전달했다고 보고 있습니다.

김 지사는 지난 4월 미국 출장을 앞두고 청주의 한 카페에서 윤 체육회장과 윤 배구협회장, 이재수 충북롤러스포츠연맹회장을 만나 이들로부터 현금 600만 원을 건네받은 혐의도 받는 것으로 파악됐습니다.

경찰은 이들이 김 지사에게 주기 위해 사전에 200만 원씩 돈을 모은 정황을 확인한 것으로 알려졌습니다.

경찰은 그간 확보한 사건 피의자들의 진술을 토대로 김 지사에게 금전을 수수한 사실이 있는지 추궁할 것으로 보입니다.

김 지사는 수사 초기부터 언론 등에 금품을 수수한 적이 없다고 혐의를 부인해왔습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
