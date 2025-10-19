진성준 "한강버스 홍보에 4억, 보여주기 행정"…서울시 "대중교통 정보 홍보 필요"

서울시가 '한강버스' 홍보에 4억 원 넘게 쓴 것으로 나타났습니다.



더불어민주당 진성준 의원이 서울시에서 제출받은 자료에 따르면 시는 올해 한강버스 홍보 예산으로 4억 1천606만 원을 집행했습니다.



한강버스 정식 운항과 관련 정보를 알리는 전광판 홍보영상·포스터·현수막·리플릿에 3천750만 원을 썼고, 지면 광고에 1억 4천355만 원, 라디오 광고에는 1억 2천700만 원을 투입했습니다.



한강버스 시범운항 체험 후기 등을 담은 유튜브 영상, 운항 정보에 관한 인스타그램 게시물, 카드뉴스, 모바일 콘텐츠, 온라인 커뮤니티 공지 등에도 1억 801만 원이 쓰였습니다.



한강버스 취항 날짜, 노선도, 이용 시간, 선착장 등을 소개하는 내용입니다.



지난 2∼8월 집행된 유튜브 시험운항 체험기 홍보영상 비용을 제외하면 대부분 한강버스가 운항을 시작한 지난달 집행됐습니다.



하지만 한강버스는 지난달 18일 운항 중 방향타 고장, 전기 계통 이상 등으로 운항 중단과 재개를 반복하다 10월 말까지 시민 탑승을 중단하고 무승객 시범 운항으로 전환됐습니다.



이를 두고 진성준 의원은 '9월 중 출항'이라는 목표에 맞추느라 한강버스 운항을 충분한 준비 없이 무리하게 추진한 게 아니냐며 "열흘 만에 멈춘 오세훈 서울시장의 한강버스는 시민 안전을 외면한 보여주기식 행정의 결과"라고 비판했습니다.



서울시 미래한강본부는 홍보비에 대해 "한강버스를 대중교통수단 중 하나로 보고 관련 정보를 시민들에게 알리는 차원에서 홍보비를 집행했다"고 반박했습니다.



그러면서 한강버스가 10월 말 다시 정식 운항을 재개할 예정이라 새로운 교통수단에 대한 홍보가 필요하다고 강조했습니다.