[단독] 홈페이지 닫고 잠적…범죄 기업, 강남서도 영업

<앵커>



이렇게 캄보디아를 근거지로 인신매매와 온라인 사기 범죄를 저질러 미국과 영국이 대규모 제재를 한 프린스 그룹, 이곳의 계열사 사무실이 한국에 있다는 사실 저희가 보도로 전해 드렸는데요. 보도가 나간 이후 회사 홈페이지가 모두 삭제됐고 직원들이 종적을 감췄습니다.



윤나라 기자가 취재했습니다.



<기자>



킹스맨 부동산 그룹이라는 이름의 캄보디아 부동산 개발회사 페이스북입니다.



기존엔 프린스그룹의 계열사인 리얼에스테이트 그룹으로 활동했다는 내용 등의 소개 글이 그제(16일)까지 올려져 있었던 페이스북과 공식 홈페이지, 블로그가 하루 뒤 갑자기 폐쇄됐습니다.



프린스그룹이 서울시청 인근에서 사무실을 운영했다는 사실이 SBS 보도로 처음 알려진 뒤 홈페이지 등이 모두 사라진 겁니다.



범죄 연루 의혹이 있는 흔적을 지운 게 아니냐는 의심이 드는 가운데, 프린스그룹이 서울 강남 테헤란로에 있는 빌딩에서 또 다른 사무실을 운영했던 사실도 확인됐습니다.



킹스맨 부동산 그룹이라는 이름의 사무실 문은 잠겨 있고, 인기척도 없습니다.



[건물 관계자 : (킹스맨 부동산 그룹의) 입주 신고는 원래 그대로 돼 있고 변동사항은 없습니다. (아직 사람들이 왔다 갔다 하세요?) 그건 저희가 잘 몰라요.]



이 회사는 앞서 캄보디아 현지와 영어나 중국어로 의사소통이 가능한 한국 영업 총괄을 구한다는 공고를 올리기도 했는데, 이 공고를 올린 킹스맨 부동산 그룹 직원에게 여러 차례 전화를 걸었지만 연락이 닿지 않았습니다.



언론 보도 등으로 프린스 그룹의 국내 활동이 드러나고 있는데, 경찰은 기본적인 사실관계도 파악하지 못하고 있습니다.



[서범수/국회 행정안전위원 (국민의힘) : 어제 SBS 보도 나기 전에 프린스그룹의 (국내 활동)이라는 것과 관련해서 인지하고 계셨습니까?]



[유재성/경찰청장 직무대행 : 그 부분은 제가 잘 (몰랐습니다.)]



경찰은 프린스그룹의 한국 활동을 파악한 뒤 수사 착수 여부를 신속하게 검토하겠다고 밝혔습니다.



(영상취재 : 김원배·양지훈, 영상편집 : 김종미)