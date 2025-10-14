KT 대표 "피해 고객만 공지, 불안 최소화 차원"

▲ 김영섭 KT 대표이사가 14일 서울 영등포구 여의도 국회에서 열린 공정거래위원회, 개인정보보호위원회 등에 대한 정무위원회 국정감사에 증인으로 출석해 선서하고 있다.

김영섭 KT 대표이사가 오늘(14일) 열린 국회 정무위원회 국정감사에서 무단 소액결제 피해자에게만 공지를 보낸 것에 대해 전체 고객의 우려를 고려한 결과라고 해명했습니다.김재섭 국민의힘 의원은 "SKT의 경우 유심 (해킹 사태) 관련 전체 고객 대상으로 메시지를 보냈는데 KT는 피해자만 대상으로 (공지를) 보냈다"고 지적했습니다.이에 김 대표는 "전체 고객에게 통지하면 상관이 없는 고객도 많기 때문에 외려 우려가 될 수 있어 신중하게 생각했다"고 답변했습니다.아울러 김 대표는 지난 8월 처음 무단 소액결제가 발생한 이후 9월 경찰에 피해 사실을 통보하면서 입장을 번복했던 점을 사과했습니다.김 대표는 "여러 가지를 잘못 관리해 사전 예방 조치 등을 못해서 전 국민을 불안하게 하고 고객도 불안하게 해 정말 죄송하다"라며 "앞으로 혁신하겠다"라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)