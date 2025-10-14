거래량 반등에 10월 전국 아파트 입주전망지수 5.7p↑

이미지 확대하기

6·27 대출규제로 급감했던 아파트 거래량이 반등으로 돌아서면서 10월 아파트 입주전망지수가 상승했습니다.주택산업연구원은 주택사업자를 대상으로 설문한 결과 10월 전국 아파트 입주전망지수가 전월 대비 5.7포인트 오른 87.7로 조사됐다고 밝혔습니다.고강도 대출규제를 담은 6·27 대책으로 크게 감소한 주택 거래량이 8월 반등한 데 이어 9월 증가폭이 커지고, 정부가 한강 벨트를 중심으로 추가 규제를 내놓을 가능성이 관측되면서 규제 시행 전 주택을 구매하려는 심리를 자극한 결과로 보인다고 주산연은 분석했습니다.서울(100.0)은 전월 대비 2.7포인트 하락했으나 인천(84.0)은 1.9포인트, 경기(94.1)는 5.9포인트 각각 상승 전망됐습니다.주산연은 "6·27 대책 이후 주택담보대출 한도가 6억 원으로 제한됐음에도 서울 주택가격과 거래량이 반등하자 상대적으로 대출이 용이한 경기지역 아파트로 매수세가 확장되는 양상"이라고 말했습니다.5대 광역시에서는 부산(61.1→84.2), 대전(85.7→100.0)이 상승했고 세종(81.8→108.3)도 큰 폭의 상승 전망을 보였습니다.(사진=주택산업연구원 제공, 연합뉴스)