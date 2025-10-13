은마아파트, 49층 5천893세대 대단지로…2030년 착공 목표

▲ 서울 강남구 은마아파트 단지 모습

서울 강남권의 대표 노후 단지이자 '재건축 최대어'로 꼽히는 은마아파트가 49층 5천893세대 대단지로 바뀝니다.오세훈 서울시장은 오늘 오전 강남구 대치동 은마아파트를 찾아 차질 없는 정비사업 추진을 위한 철저한 공정관리와 행정적 지원을 약속했습니다.은마아파트는 1979년 준공된 14층 4천424세대 규모 노후단지로 정비사업 필요성이 꾸준히 제기돼왔지만, 층수 규제, 광역급행철도(GTX)-C 지하 관통 등 번번이 암초를 만나며 10년 넘게 사업이 지연돼 왔습니다.2015년 주민 제안을 통해 높이 50층으로 재건축을 추진했으나 당시 35층 높이 규제로 무산됐고, 2022년 말 최고 35층으로 재건축 심의를 통과했습니다.이후 지지부진하던 사업은 2023년 높이 제한 폐지로 급물살을 타게 됐습니다.신속통합기획 자문 신청 8개월 만인 지난달 초 도시계획위원회 신속통합기획 수권분과위원회 심의를 통과하면서 본격적 추진이 가능하게 됐습니다.은마아파트는 2030년 착공, 2034년 준공이 목표입니다.'신속통합기획 시즌2'를 적용한 첫 사례로, 인허가 규제 전면 혁신을 통해 사업을 최대한 신속하게 추진할 방침이라고 서울시는 밝혔습니다.신통기획은 서울시가 재개발·재건축 사업의 신속한 추진을 위해 도입한 공공 지원 계획입니다.그동안 시는 ▲ 정비지수제 폐지 ▲ 신통기획 도입(정비구역 지정 5→2년) ▲ 사업성 보정계수 적용 ▲ 정비사업 촉진 방안 등을 통해 정비사업 기간을 5.5년 줄일 수 있는 기반을 마련해왔습니다.이번 신통기획 시즌2로 1년을 추가로 줄여, 보통 18.5년이 걸리는 정비사업 기간을 12년까지 단축할 수 있게 됐다고 시는 강조했습니다.시는 교육·복지·안전이 어우러진 주거 환경에 초점을 뒀습니다.공영주차장을 설치해 대치동 학원가 상습 주차난을 해소하고, 개방형 공공도서관을 비롯해 국공립어린이집·치안센터·공원·저류시설 등이 들어서게 됩니다.정비사업 최초로 '공공분양주택'도 도입합니다.민간 주도 재건축에 공공분양이 결합한 최초 사례로, 역세권 용적률 특례(300→331.9%) 적용을 통해 655세대를 추가로 공급하는 방식입니다.역세권 용적률 특례란 대중교통 이용이 편리하고 기반 시설이 우수한 역세권에 법적 상한의 최대 1.2배까지 용적률을 완화해 사업성을 높이는 제도입니다.완화된 용적률의 30∼40%는 민간주택으로, 60∼70%는 공공주택으로 공급합니다.용적률 특례로 추가 공급되는 655세대 중 195세대는 다자녀 중산층 등 실수요자를 위한 공공분양주택으로 공급하고, 나머지 227세대는 민간 분양, 233세대는 공공임대로 이뤄집니다.현재 서울시는 은마아파트 외 5개 단지에서 역세권 용적률 특례 적용을 검토 중입니다.구역 면적, 도로 등 단지별 입지 특성과 주변 환경을 종합적으로 고려해 정비계획 수립단계에서 적정한 용적률 완화범위를 검토하고 위원회 심의를 거쳐 결정할 예정입니다.서울시는 또 은마아파트 재건축을 시작으로 신통기획 시즌2를 본격화해 강남권을 비롯한 여의도, 목동, 성수 등 주요 지역의 정비사업 속도를 높여 나간다는 계획입니다.이를 통해 2031년까지 강남구 2만5천호, 서울 전역 31만호를 공급한다는 방침입니다.오세훈 시장은 "서울시의 명확한 주택공급 원칙은 민간이 주도하고 공공은 적극적으로 지원해 시민이 원하는 곳에 좋은 품질의 주택을 빠르게 공급하는 것"이라며 "은마아파트를 시작으로 노후 주거지의 민간 정비사업을 신속하게 추진해 집값 상승을 이끌어온 핵심 지역 내 주택을 빠르게 확충하겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)