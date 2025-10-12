전국 지자체 해킹시도 4년간 5천만 건 육박…실제 15번 뚫려

▲ 최근 국내 통신사와 카드사 등의 고객 개인정보가 유출되는 일이 발생하고 있다.

최근 국내 통신사와 카드사 등의 고객 개인정보가 유출돼 논란인 가운데 4년간 전국 지방자치단체 운영 시스템에 5천만 건에 육박하는 해킹 시도가 있었던 것으로 나타났습니다.국회 행정안전위원회 소속 박정현 의원이 전국 지자체에서 받은 '해킹현황 자료'에 따르면 최근 4년간 약 4천788만 건의 해킹 시도가 있었던 것으로 조사됐습니다.산술적으로 한해 약 1천200만 건, 하루 평균 3만 2천여 건의 시스템 침입 시도가 있었던 셈입니다.2022년 연간 800여만 건이었던 지자체 해킹 시도는 지난해 1천158만 건을 기록했고, 올해 7월 기준 해킹 시도는 이미 지난해보다 많은 1천887만 건에 달하는 등 매해 급증하는 추세를 보이고 있습니다.4년간 발생한 전체 해킹 시도 중 99%가 서울과 충남지역에 집중됐다고 박 의원은 지적했습니다.특히 올해 전국에서 가장 많은 1천200만 건의 해킹 시도가 있었던 충남지역 지자체에 대한 해킹 시도 증가세가 유독 가팔랐습니다.해킹 시도 유형별로는 서비스 거부(491만 건)가 가장 많았고, 정보 수집(344만 건), 시스템 권한 획득(146만 건), 정보 유출(65만 건), 홈페이지 변조(52만 건), 악성코드(51만 건) 등의 순이었습니다.해킹에 따른 개인정보 유출, 시스템 정지 등과 같은 15건의 피해가 실제 발생했습니다.강원도에서 가장 많은 12건의 피해가 발생했고 인천(2건)과 대전(1건)에서도 시스템 보안망이 뚫렸습니다.해킹 공격 출저를 살펴보면 국내 비율보다 해외 비율이 11배가량 높았습니다.박 의원은 "전국 지자체 대상 해킹 시도 건수가 나날이 증가하며 정보 유출이 우려된다"며 "정보 유출은 국가 안보와 국민 안전을 위협하는 심각한 사안인 만큼 보다 체계적인 대응책을 마련해야 한다"고 강조했습니다.