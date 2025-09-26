"10월부터 의약품 100% 관세 매기겠다"…타격 불가피

<앵커>



트럼프 대통령은 또, 다음 달부터 수입 의약품에 대해서 100% 관세를 매기겠다고 밝혔습니다. 한미 관세 협상이 난항을 겪고 있는 가운데, 자동차와 철강에 이어 의약품 수출에도 우리 기업들의 피해가 커질 것으로 보입니다.



김혜민 기자입니다.



<기자>



트럼프 대통령이 수입 의약품에 100% 관세를 매기겠다고 한 시점은 당장 다음 달 1일입니다.



모든 브랜드 또는 특허 의약품에 관세를 부과할 거라며, 미국에 공장을 건설 중인 경우에는 예외라고 밝혔습니다.



우리나라는 대미 의약품 수출액이 수입액보다 빠르게 늘고 있습니다.



지난해 기준 대미 의약품 수출액이 많은 16번째 국가였지만, 지난 6월엔 10위까지 올라섰습니다.



산술적으로 100%의 관세가 부과되면 가격 부담이 2배로 늘어날 수밖에 없고, 대미 수출은 직격탄을 맞을 수밖에 없습니다.



다만, 이미 미국 현지 공장을 운영하거나 준비 중인 경우도 적지 않아 어느 정도 대응력을 갖출 수 있다는 전망도 나옵니다.



미국에 뇌전증 신약을 판매하는 SK바이오팜은 미국령인 푸에르토리코 공장에서 이미 생산에 착수했고, 셀트리온도 최근 미국 뉴저지주의 의약품 생산시설 인수 계약을 체결했습니다.



[서정진/셀트리온그룹 회장 : 연내에 미국 정부 승인까지 그리고 (일리아) 릴리와 업무 인수인계 작업이 다 끝나서 내년부터는 저희 제품을 검증할 거고, 제품을 다시 재승인받는 데 한 1년 정도 소요될 겁니다.]



삼성바이오로직스는 미국에 공장을 두고 있지는 않지만, 수출 물량이 주로 미국 기업의 주문을 받은 위탁 생산 물량입니다.



트럼프 대통령의 발표대로라면 복제약이 아닌 신약을 수출하는 경우 관세 부과 대상이 될 수 있는데, 아직 구체적인 기준이 나오지 않아 상황을 예의주시하고 있습니다.



[오기환/한국바이오협회 바이오경제연구센터장 : HS코드로는 신약인지 복제약인지 구분이 안 됩니다. FDA에는 수입되는 의약품 정보가 다 있게 되죠. 기존의 관세 시스템에 FDA 허가 정보 같은 게 연계된다고 하면 파악이 가능하지 않을까.]



트럼프 대통령은 대형 트럭에도 25% 관세를 예고했지만, 미국으로 수출하는 한국 대형 트럭은 거의 없는 것으로 확인됐습니다.



(영상편집 : 채철호)