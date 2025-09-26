마곡→잠실 한강버스 방향타 이상으로 회항…승객 70명 하선

▲ 지난 21일 운항을 재개한 한강버스가 서울 여의도 선착장을 향하고 있다.

서울 한강버스 선박 1척이 방향타 이상으로 운항 중 회항했습니다.해당 선박이 수리 작업에 들어가면서 후속 운항에도 차질이 생겼습니다.서울시에 따르면 오늘(26일) 낮 12시 40분 마곡 선착장을 출발해 잠실로 향하던 한강버스(104호)가 가양대교 통과 전 100ｍ 지점에서 방향타 작동에 이상을 감지했습니다.운영사는 안전 확보 차원에서 즉시 회항을 결정했고, 10분 뒤인 12시 50분쯤 마곡 선착장에 도착해 승객 70명 전원을 하선 조치했습니다.또 승객 전원에게 환불 절차를 안내했으며, 해당 선박은 점검·수리 작업이 진행 중입니다.이에 따라 오후 3시 30분 잠실 출발 마곡행, 오후 6시 마곡 출발 잠실행 선박은 운행이 불가한 상황입니다.시는 이런 내용을 각 선착장에 전달하고 시민에게 안내 중이라고 밝혔습니다.지난 18일 정식 운항 시작 후 한강버스 고장은 이번이 세 번째입니다.앞서 22일 저녁 7시 옥수 출발 잠실행 한강버스(102호)와 오후 7시 30분쯤 잠실 출발 마곡행 한강버스(104호)가 전기 계통 이상으로 문제가 생겨 운항을 중단한 바 있습니다.(사진=연합뉴스)