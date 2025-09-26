뉴스

마곡→잠실 한강버스 방향타 이상으로 회항…승객 70명 하선

윤나라 기자
작성 2025.09.26 14:30 수정 2025.09.26 14:33 조회수
▲ 지난 21일 운항을 재개한 한강버스가 서울 여의도 선착장을 향하고 있다.

서울 한강버스 선박 1척이 방향타 이상으로 운항 중 회항했습니다.

해당 선박이 수리 작업에 들어가면서 후속 운항에도 차질이 생겼습니다.

서울시에 따르면 오늘(26일) 낮 12시 40분 마곡 선착장을 출발해 잠실로 향하던 한강버스(104호)가 가양대교 통과 전 100ｍ 지점에서 방향타 작동에 이상을 감지했습니다.

운영사는 안전 확보 차원에서 즉시 회항을 결정했고, 10분 뒤인 12시 50분쯤 마곡 선착장에 도착해 승객 70명 전원을 하선 조치했습니다.

또 승객 전원에게 환불 절차를 안내했으며, 해당 선박은 점검·수리 작업이 진행 중입니다.

이에 따라 오후 3시 30분 잠실 출발 마곡행, 오후 6시 마곡 출발 잠실행 선박은 운행이 불가한 상황입니다.

시는 이런 내용을 각 선착장에 전달하고 시민에게 안내 중이라고 밝혔습니다.

지난 18일 정식 운항 시작 후 한강버스 고장은 이번이 세 번째입니다.

앞서 22일 저녁 7시 옥수 출발 잠실행 한강버스(102호)와 오후 7시 30분쯤 잠실 출발 마곡행 한강버스(104호)가 전기 계통 이상으로 문제가 생겨 운항을 중단한 바 있습니다.

(사진=연합뉴스)
