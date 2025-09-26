대통령실 참모진 재산 첫 공개…김현지, 대장동 아파트 등 11억 원

▲ 지난 11일 청와대 영빈관에서 열린 이재명 대통령 취임 100일 기자회견에서 참모진이 대통령 발언을 듣고 있다.

지난 7월 1일까지 임명된 이재명 정부 대통령실 참모 31명은 평균 22억 2천만 원의 재산을 보유한 것으로 나타났습니다.정부공직자윤리위원회는 6월 2일부터 7월 1일 사이 임명된 고위 공직자 145명의 재산을 공개했는데, 대통령실에서는 31명이 포함됐습니다.이번에 공개된 대통령실 고위공직자에는 이재명 대통령의 핵심 측근인 김현지 총무비서관도 포함됐는데, 김 비서관은 11억 8천300만 원의 재산을 신고했습니다.경기도 성남시 대장동 더샵 판교포레스트아파트(7억 5천만 원 상당)를 배우자와 공동 보유했는데, 김 비서관은 대장동 아파트를 주택 청약을 통해 매입했다고 신고했습니다.김 비서관은 배우자 명의의 성남시 분당구 사무실(3억 1천만 원 상당)과 모친이 거주하는 충북 청주시 흥덕구 아파트 (1억 4천만 원 상당)도 등록했습니다.김 비서관의 채무는 총 9억 8천900만 원이었는데, 이 중 본인과 배우자 명의의 대장동 아파트 임대 채무가 6억 3천만 원, 배우자 명의의 금융 채무가 2억 3천만 원 등이었습니다.김 비서관은 배우자가 세무법인 '택스탑'에 지분 비율 20%로 4천만 원을 출자했다고도 신고했습니다.대통령실 참모진 중 재산 1위는 김상호 보도지원비서관으로 모두 60억 7천800만 원을 보유했는데, 이번 공개 대상 전체 공직자 중에서도 재산이 가장 많았습니다.김 비서관은 서울 강남구 대치동 다세대주택 6채(총 가액 40억 원)와 35억 원 상당의 광진구 구의동 아파트를 배우자와 공동으로 소유했습니다.김 비서관의 현금 재산은 5천200만 원이었고 배우자 및 장·차남, 장녀가 보유한 비트코인과 이더리움 등 가상자산은 1억 6천300만 원이었습니다.대치동 다세대 주택 6채에 대한 건물 임대채무로 본인(9억 2천200만 원) 및 배우자(8억 9천400만 원) 명의로 총 18억 1천600만 원을 신고하는 등 채무액은 22억 9천600만 원이었습니다.그다음으로는 문진영 사회수석(55억 3천100만 원), 이태형 민정비서관(55억 3천만 원), 최성아 해외언론비서관(47억 7천800만 원), 봉욱 민정수석(43억 6천200만 원) 순으로 재산이 많았습니다.문 수석은 강남구 역삼동 주상복합건물(1억 200만 원), 용산구 이촌동 아파트(18억 8천만 원), 청파동2가 근린생활시설(13억 9천만 원) 등 건물 재산이 약 48억 원이었고, 예금은 8억 2천300만 원, 증권은 1억 9천400만 원을 보유했고 현금은 100만 원을 신고했습니다.이 비서관은 송파구 잠실동 우성아파트(23억 5천200만 원)를 배우자와 공동 소유했으며, 장·차남 공동 명의의 가락동 헬리오시티 아파트(22억 9천만 원) 등도 신고했습니다.장·차남은 해당 아파트를 보증금 11억 8천만 원에 전세를 준 상태입니다.이 비서관의 장남은 예금 3억 9천100만 원, 차남은 예금 3억 8천100만 원과 3천만 원 상당의 주식을 보유했습니다.김용범 정책실장은 42억 2천400만 원의 재산을 신고했는데 기획재정부 제1차관일 시절인 지난 2021년 3월 공개된 재산(22억 3천900만 원)과 비교하면 갑절로 늘어난 수치입니다.이 기간 본인 명의 예금재산이 1억 700만 원에서 10억 4천900만 원으로 9억 원가량 늘었습니다.하정우 AI수석은 배우자와 공동으로 소유한 분당 수내동 파크타운 아파트(16억 5천만 원 상당)를 비롯해 총 28억 6천만 원의 재산을 신고했습니다.예금 5억 2천900만 원, 증권 8억 8천800만 원을 보유했다고 적어냈습니다.재산 16억 700만 원을 보유한 권혁기 의전비서관은 서초구 서초동 롯데캐슬클래식아파트(26억 5천만 원)를 부부 공동 명의로 새로 매입했다고 신고했습니다.권 비서관은 주택 매입을 위한 본인 명의 사인 간 채무 2억 원, 배우자 명의의 금융 채무 12억 7천100만 원을 함께 신고했습니다.대통령실 참모 중 재산이 가장 적은 참모는 2억 9천200만 원을 신고한 전성환 경청통합수석이었고, 김남준 부속실장(4억 1천300만 원), 김용채 인사비서관(5억 2천만 원), 전치영 공직기강비서관(7억 3천100만 원), 김현종 국가안보실 1차장(7억 5천100만 원) 등도 재산 하위 5인에 들었습니다.한편 국회의원 출신으로, 지난 3월 국회 공직자윤리위원회의 국회의원 재산 공개 때 이미 재산 정보가 공고된 이재명 대통령과 강훈식 비서실장, 위성락 안보실장, 강유정 대변인은 이번 공개 대상에서 제외됐습니다.(사진=연합뉴스)