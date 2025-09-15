'본격 철거' 서소문고가차도 21일 0시부터 전면 통제…버스 우회

▲ 17일부터 철거작업이 시작된 서소문고가차도 모습.

서울시는 오는 21일 0시부터 서소문고가차도를 전면 통제하고 본격적인 철거 공사에 착수합니다.서소문고가차도는 충정로역과 시청역을 잇는 18개의 교각으로 구성된 길이 335ｍ, 폭 14.9ｍ의 도로입니다.현재 하루 평균 4만대 이상의 차량이 통행하고 있습니다.정밀안전진단에서 'D등급' 판정을 받는 등 단순 보수공사만으로는 한계에 직면해 안전상 이유로 철거가 결정됐습니다.철거 공사는 지난달 17일 0시부터 단계적으로 차로를 축소하는 방식으로 진행됐으며, 21일 0시부터는 전면 통제가 이뤄집니다.철거는 약 8개월간 진행돼 내년 5월 완료를 목표로 하고 이후 신설 공사를 착수해 2028년 2월 준공 예정입니다.공사 기간 중 고가 하부에 있는 경의중앙선 철도 건널목의 사고 예방을 위해 시청→충정로 방향 교차로 직진은 금지됩니다.차량은 통일로, 새문안로, 칠패로 등 주변 도로로 우회해야 합니다.또한 서소문 고가 하부 아리수본부 앞에서는 서소문로에서 청파로로 좌회전이 금지되며, 청파로로 진입하려면 조금 더 직진해 전방 횡단보도에서 유턴해야 합니다.대중교통을 이용하는 시민을 위해 서소문로 시청역교차로→서소문고가 방면 380ｍ 구간에 가로변 버스전용차로가 신설돼 전일제로 운영됩니다.버스도 단계적으로 우회합니다 .지난달 17일 경기·인천 광역버스 20개 노선이 우회 운행을 시작한 데 이어 오는 21일부터는 서울 시내·심야버스 11개 노선도 충정로, 세종대로, 통일로 등을 경유해 운행합니다.172번, 472번 등 기존 서소문고가를 왕복하던 5개 노선은 충정로∼통일로∼세종대로로, 600번과 602번 등 편도 통과 노선은 세종대로∼통일로∼충정로로 경로가 변경됩니다.자세한 우회 경로는 서울시 누리집, 토피스, 정류소 안내문과 버스 내부에 부착된 안내문에서 확인할 수 있습니다.일반차량은 가급적 서소문로를 피하고 인근 도로를 이용해야 합니다.서울 외곽에서 도심으로 진입할 때는 성산로와 사직로를 이용하거나 마포대로에서 만리재로와 청파로를 통해 세종대로 방면으로 진행하면 됩니다.서울 도심에서 외곽으로 나갈 때는 세종대로에서 사직로로 우회하거나 새문안로와 충정로, 청파로와 만리재로를 경유해 이동하면 됩니다.시는 경찰청·자치구·교통전문가와 협력해 공사 구간을 계속 모니터링하며 교통혼잡을 최소화할 계획입니다.주요 교차로에는 모범운전자, 보행안전도우미 등 30여명의 안내 인력을 탄력적으로 배치해 차량 흐름과 보행 안전을 관리합니다.안대희 서울시 도시기반시설본부장은 "전면 통제로 교통 혼잡이 예상되는 만큼 가급적 승용차 이용을 자제하고 대중교통을 적극 이용해달라"며 "시민 불편을 최소화하고 안전을 최우선으로 해 공사를 조속히 완료하겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)