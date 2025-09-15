1차 소비쿠폰 전 국민 99% 신청…총 9조 693억 원 지급

▲ 12일 서울 시내의 한 가게에 붙은 민생회복 소비쿠폰 사용처 안내문

전 국민의 약 99%가 1차 민생회복 소비쿠폰을 신청해 지급받은 것으로 나타났습니다.행정안전부에 따르면 지난 12일 오후 6시 1차 소비쿠폰 신청을 마감한 결과 쿠폰 신청자는 모두 5천7만 8천938명으로, 전체 지급 대상자(5천60만 7천67명)의 98.96%였습니다.신청자에게는 모두 9조 693억 원이 지급됐습니다.신청 종류별로는 신용·체크카드가 3천464만 건(69.2%), 지역사랑상품권 930만 건(18.6%), 선불카드 615만 건(12.3%)이었습니다.17개 시도별로 보면 전남이 99.32%로 지급률이 가장 높았던 반면 서울은 98.45%로 가장 낮았습니다.이달 7일 기준으로 신용·체크카드로 지급한 6조 60억 원 중 5조 1천356억 원(85.5%)이 사용된 것으로 파악됐습니다.앞서 정부는 경기 진작, 내수 활성화를 위해 전 국민을 대상으로 최소 15만∼최대 45만 원의 1차 소비쿠폰을 신청받아 지급했습니다.이달 22일부터는 소득 상위 10%를 제외한 국민 90%에 1인당 10만 원의 2차 소비쿠폰을 지급합니다.1·2차 소비쿠폰의 사용기한은 모두 11월 30일까지로 기한 내 사용하지 않은 잔액은 소멸됩니다.(사진=연합뉴스)