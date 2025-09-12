22일부터 1인당 10만 원 지급…국민 90% 기준 봤더니

<앵커>



오는 22일부터 2차 민생회복 쿠폰이 지급됩니다. 이번에는 한 사람당 10만 원으로, 소득 상위 10%를 제외한 90%의 국민이 받게 됩니다.



자세한 내용은 윤나라 기자가 전하겠습니다.



<기자>



정부가 오는 22일부터 지급하는 2차 민생회복 소비쿠폰은 전 국민을 대상으로 한 1차 소비쿠폰과는 달리, 전 국민 90%에 지급됩니다.



지급액은 1인당 10만 원씩인데 소득과 재산을 기준으로 상위 10%를 지급 대상에서 제외한 겁니다.



지난해 재산세 과세표준 합계액이 12억 원을 넘거나 금융소득 합계액이 2천만 원을 넘긴 가구를 제외하고, 지난 6월 부과된 건강보험료가 1인 가구 22만 원부터 4인 가구 51만 원 등 기준 금액을 넘기면 2차 소비쿠폰이 지급되지 않습니다.



정부는 외벌이 기준 지급 제외 대상의 연 소득액을 1인 가구 7천500만 원, 2인 1억 1천200만 원, 3인 1억 4천200만 원, 4인 1억 7천300만 원, 4인 맞벌이 가정은 2억 300만 원 이상으로 추정했습니다.



1차 소비쿠폰은 어제까지 국민 5천5만 명에게 9조 634억이 지급됐는데, 정부는 소비 진작과 소상공인 매출 증대 효과가 있었다고 평가했습니다.



[김민재/행정안전부 차관 : 소비자심리지수는 소비쿠폰 지급이 시작된 7월에 2021년 이후 최대치인 110.8을 기록했고, 소상공인 경기전망지수도 9월은 88.3으로 올해 최고치(를 기록했습니다.)]



소상공인들도 2차 소비쿠폰 지급에 기대감을 내비쳤습니다.



[정해옥/남대문시장 상인 : (1차 지급 때) 매출이 늘었어요. 기대하고 있어요. 그리고 또 추석 명절 밑이라 아무래도 사람들이 좀 더 유용하게 쓸 수 있겠죠.]



정부는 1차 소비쿠폰 지급 이후 나온 건의 사항도 반영했습니다.



이번에는 군 장병이 근무지 인근에서 소비쿠폰을 신청해 사용할 수 있고 농어촌 읍·면 지역 하나로마트와 매출액 30억 원이 넘는 지역 생협에서도 소비쿠폰을 쓸 수 있습니다.



(영상취재 : 김흥기·정성화, 영상편집 : 김진원)