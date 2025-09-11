24년 만에 열리는 도암댐 물길…강릉 가뭄 해갈되나? [스프]

최악의 가뭄으로 치닫고 있는 강릉 물부족 사태의 마지막 해결책으로 지목돼온 도암댐 비상방류가 마침내 해법을 찾았습니다. 강릉시는 9월 10일 보도자료를 통해 도암댐 도수관로 비상 방류수를 한시적으로 수용한다며 오는 9월 20일경 시험 방류를 할 수 있을 걸로 예측한다고 밝혔습니다.
앞서 환경부는 "도암댐 저수지 및 도수관로 속 저장수에 대한 수질 조사 결과를 강릉시에 통보했다"고 밝혔습니다. 환경부가 수자원공사 등 전문기관과 협의한 결과 "해당 원수를 정수장에서 정상적 처리 과정을 거쳐 사용할 경우 식수 용도를 포함한 생활용수로의 활용에 문제가 없다"는 의견도 함께 통보됐습니다.
강릉시의 비상방류 수용 결정이 있기 닷새 전인 지난 9월 5일 SBS는 환경부의 도암댐 도수관로 수질 조사 결과를 입수해 보도한 바 있습니다.
([단독] '강릉 가뭄' 해결책 나오나…도암댐 24년 만 방류?)
도암댐 저수지 물에 대해서는 국가 수질 측정망에 따라 매달 정기적으로 수질 측정이 이뤄집니다만 도암댐에서 강릉 남대천으로 이어지는 도수관로 속 물에 대해서는 발전 방류가 중단된 지난 2001년 이후 수질 조사가 전무했습니다. 그러다 이번 가뭄이 심각해지자 비상 방류를 염두에 두고 환경부가 팔을 걷어붙인 겁니다.
도암댐 물 수질 조사했더니
여러 조사 항목 가운데 상수원과 관련해 가장 중요한 건 총유기탄소(TOC), 부유물질(SS), 총인(TP), 클로로필a 등 입니다. 환경부 조사 결과에서는 총인 항목이 1내지 2급수로 결론이 나왔고 그 외 항목들은 모두 1급수로 판정이 나왔습니다.
도수관로 말고, 도암댐 저수지의 수질은 어떨까요? 전문가 도움을 받아서 환경부의 국가 수질 측정망 자료를 확인해 봤습니다. 계절적으로 등락이 있습니다만 23~24년 2년간 평균치를 따져봤더니 한강 유역 팔당댐에 비해서는 수질이 약간 낮은 반면 낙동강(삼랑진)이나 영산강(함평) 유역의 일부 상수원 원수보다는 수질이 더 좋은 걸로 나타났습니다. 쉽게 말하면 낙동강 유역의 일부 주민들이 생활용수로 쓰는 수돗물의 원수는 도암호보다 더 수질이 떨어진다는 겁니다. 그런데도 문제가 없는 까닭은 뭘까요? 정수장에서의 각종 정수 과정을 거치기 때문입니다.
강릉시의 비상방류 결정 보도자료 붙임 참고자료(수질모니터링 결과)에 따르면 총인(TP) 등 일부 항목이 수도법상 상수원관리규칙상 원수의 수질기준(혹은 환경정책기본법 시행령상 별표1의 환경기준)을 초과하는 것으로 나타납니다. 이에 대해 수자원공사 측은 해당 수질기준은 강제기준이 아니라 권고사항으로 봐야 한다며, 기준치를 초과한 인 성분의 경우 정수과정에서 어렵지 않게 제거되는 만큼 정수과정에서 충분히 해결될 수 있다고 밝혔습니다. 또한 환경부는 도암댐 물 수질 조사 시 상층, 중층, 하층으로 나눠 측정했는데 인 성분이 초과는 주로 상층 시료에서 발생했다며, 실제 비상 방류 시에는 도암호 물 가운데 중층이나 하층 물만 선택적으로 취수할 수 있는 시설이(선택취수탑) 이미 갖춰진 만큼 수질 안전에 문제가 없다는 입장입니다.
비상 방류 어떻게 이뤄지나
24년 만에 처음으로 이뤄질 도암호 비상 방류는 어떤 식으로 이뤄질까요? 구체적인 방식은 이렇습니다. 현재 도암호 물이 강릉 방향으로 방류되는 방류구는 오봉저수지 아래 600미터 하류에서 남대천으로 연결됩니다. 하지만 실제 비상 방류 시에는 남대천으로 방류하는 게 아니라 홍제 정수장으로 곧장 보내는 식입니다. 기존에 남대천에서 홍제 정수장으로 연결되는 도관 근처에 물막이를 만들어 물길을 돌려세우는 겁니다.
이렇게 되면 김홍규 강릉시장이 가장 우려했던 남대천 오염이나 수온차로 인한 생태계 영향도 사실상 없어집니다. 도암댐 물의 경우 수심이 깊어 남대천 물보다 많게는 8~10도까지 수온이 낮습니다. 이런 물이 남대천으로 흘러들게 되면 물고기 산란 등 하천 생태계에 나쁜 영향을 미친다는 주장을 편 바 있습니다. 이에 대해 도암댐을 운영하는 한국수력원자력 측은 이미 대안이 만들어져 있다고 주장해 왔습니다. 댐 저수지에 수직으로 세운 선택취수탑이란 게 있어서 원하는 높이에 맞춰 선택적으로 취수할 수 있다는 겁니다. 저수지 깊이에 따라 온도가 달라지는데 상층수의 경우 남대천과의 수온차를 4도 이내로 줄일 수 있다는 설명입니다.
도암댐에서 남대천 방류구까지 15킬로 구간에 깔린 도수관로는 지난 24년간 활용되지 못하는 바람에 비상방류를 위해선 시설개선 공사가 일부 필요합니다. 한수원은 약 2주간의 시간이 필요하다는 입장이고요. 남대천 물막이 공사 역시 비슷한 시간이 필요한 걸로 알려졌습니다. 강릉시의 최종 동의가 이뤄질 경우 공급 가능한 용량은 하루 1만 톤 규모입니다. 과거 도암댐이 수력 발전에 쓰였을 당시엔 하루 35만 톤씩 남대천으로 공급됐지만, 지금 당장은 그렇게 대량의 물을 공급할 수는 없습니다. 지금 준비하는 비상방류는 도수관로를 통해 운반되다 일부 구간에서는 좁은 우회로를 이용할 수밖에 없는 구조입니다. 발전에 필요한 수차 터빈이 없는 상태라서 그렇습니다.
하루 1만 톤씩, 앞으로 얼마나 되는 양을 공급받을 것이냐는 문제가 남습니다. 일각에선 도수관로에 저장된 15만 톤의 용량만 비상 방류란 이름으로 받아들일 수 있다는 분석도 있었지만 강릉시는 15만 톤뿐 아니라 수질 검사에서 문제가 없을 경우 가뭄이 해소될 때까지 계속 받겠다고 밝혔습니다.
(남은 이야기는 스프에서)