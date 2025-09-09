뉴스

'고무보트' 타고 서해 건너 460km…밀입국한 중국인

윤나라 기자
작성 2025.09.09 17:29 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

그제(7일) 제주도 해안가에서 정체불명의 고무보트가 발견됐는데, 경찰이 탑승자를 추적해 40대 중국인 남성을 검거했습니다. 이 남성은 해당 고무보트에 중국인 6명이 함께 타고, 460km 서해를 건너서 밀입국했다고 털어놨습니다.

윤나라 기자입니다.

<기자>

고무보트 주변에서 해경과 군 당국 조사가 한창입니다.

배에는 '건원'이라는 한자어가 새겨져 있고, 기름통 10개와 전투용 비상식량, 낚싯대 등 수십 점의 물품도 나왔습니다.

수상한 고무보트가 발견됐다는 주민 신고가 접수된 건 어제 아침 8시쯤.

보트 발견 지점은 해녀 양식장을 둘러싼 방파제 옆으로, 애초에 배를 정박할 수 없는 곳입니다.

[고무보트 최초 발견자 : 좀 이상한 거예요. 구명조끼가 막 널브러져 있고, 또 낚싯대 두 개가 서 있는데, 또 못 보던 기름통들이 많이 (있었어요.)]

수사당국은 정체불명의 보트 탑승자에 대한 추적에 나선 끝에 어제저녁 6시 반쯤 40대 중국인 A 씨를 검거했습니다.

A 씨는 그제 중국 남동부 장쑤성 난퉁시에서 이 고무보트를 타고 460km 떨어진 서해를 건너 제주도로 밀입국한 것으로 조사됐습니다.

A 씨는 자신을 포함한 중국인 6명이 돈을 벌기 위해 밀입국했다고 진술한 것으로 전해졌습니다.

A 씨는 2017년 10월, 제주도에 들어와 불법체류하다 2024년 1월 자진 신고해 추방됐습니다.

[지역 주민 : 섬뜩하죠. 우리 동네에 이런 게 이렇게 오는구나. 여기는 중국에서 다섯 시간이면 오는데 뭐.]

경찰과 해경은 밀입국 경위를 조사하는 한편, 제주에 도착한 뒤 뿔뿔이 흩어진 나머지 중국인들도 추적하고 있습니다.

(영상편집 : 김윤성)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
유튜브 구독 500만 이벤트!
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
윤나라 기자 사진
윤나라 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지