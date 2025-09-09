서울시, 난임부부 건강관리 특화 프로그램…맞춤 지원 확대

▲ 서울권역 난임·임산부 심리상담센터

서울시는 '난임·임산부 심리상담센터'를 중심으로 난임부부를 위한 맞춤 지원을 확대합니다.시는 2023년 7월 서울권역 난임·임산부 심리상담센터를 시작으로 작년 9월 서남권역 센터를 개소하며 강남세브란스병원, 송파구 가든파이브, 보라매병원, 금천구 금화빌딩 총 4개소의 상담 거점을 구축했습니다.센터는 강남세브란스병원과 보라매병원이 위탁 운영하며 시는 센터 운영이 안정됐다고 보고 앞으로 대상과 프로그램을 다양화하는 데 주력할 계획입니다.센터는 초기 상담부터 고위험군 등록상담, 사례관리, 내·외부 의료기관 연계, 자조모임·집단 프로그램까지 이어지는 심리지원 체계를 갖췄습니다.2024년 한 해 665명이 총 5천944건의 상담을 받았고 이 중 1천717건은 고위험군 등록상담 사례였습니다.만족도는 98%로 높게 나타났고, 올해도 7월 기준으로 7천714건의 상담이 진행돼 연간 목표의 76.5%를 달성했습니다.이러한 호응에 따라 오는 13일부터는 난임부부와 신혼부부의 몸과 마음 건강을 돌보는 건강관리 특화 프로그램을 운영합니다.프로그램은 영양, 운동, 모바일 건강관리 등 다양한 분야의 전문가 강의와 부부 모임을 결합한 8주 과정으로 구성되고 난임 극복 경험이 있는 멘토가 참여 부부와 1:1로 매칭돼 정서적 지지와 실질적인 조언도 제공합니다.1기당 25쌍 총 2기를 선착순 모집하며, 참여 신청은 한국난임가족연합회 누리집에서 할 수 있습니다.정소진 서울시 건강관리과장은 "난임은 더 이상 개인과 가족만의 문제가 아니라 사회 전체가 함께 해결해야 할 중요한 과제"라며 "서울시는 난임부부의 경제적 부담을 줄이고, 신체적·심리적 안정을 지원하는 든든한 동행자가 되겠다"고 말했습니다.(사진=서울시 제공, 연합뉴스)