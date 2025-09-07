트럭 떠밀려와 '탁'…"퍼내도 끝없네" 쏟아진 물폭탄

<앵커>



전북 익산과 김제, 전주에도 극한의 폭우가 쏟아졌습니다. 강물이 불어나면서 긴급 대피 명령이 내려졌고, 4천 헥타르 넘는 농경지가 물에 잠겼습니다.



전북지역 피해상황은 JTV 최유선 기자가 전합니다.



<기자>



거센 빗물이 인도까지 차올랐습니다.



급하게 차수막을 설치했지만 가게 안까지 들어찬 빗물은 퍼내도 퍼내도 끝이 없습니다.



[차수막이 의미가 없네, 차수막 밑으로 물이 다 들어와서…. (네, 의미 없어요.)]



거센 황토 물결이 성난 파도처럼 일렁입니다.



물에 잠긴 산책로는 흔적조차 남지 않았습니다.



거센 물결에 떠밀려 온 화물차는 강 한가운데 넘어져 있습니다.



만경강 일대에 홍수주의보가 내려지면서 전주천과 만경강이 만나는 전주 전미동 일대 주민 들은 급하게 몸을 피했습니다.



[최병윤/대피 주민 : 하류 지역이라 여기로 다 쏟아져 들어오거든요. 물이 갑자기 차오르니까 지금 도로를 넘게 생겨가지고….]



밤을 꼬박 새운 채 부랴부랴 학교 체육관으로 대피했지만 두고 온 작물이 걱정입니다.



[이광인/대피 주민 : 밭에 작물이고 뭐고 전부 다 물이 차서 깨만 대충 (정리)해서 손수레에 담아 놓고 그렇게 하고 그냥 여기 차 타러 나왔어요.]



밤사이 내린 폭우로 전북에서는 익산과 김제 등 9개 시군에서 농경지 4천176ha가 물에 잠긴 것으로 잠정 집계됐습니다.



또, 주택과 상가 159채가 침수됐고, 주민 121명이 긴급 대피했습니다.



전주역과 동산역 사이의 철로 700m가 물에 잠기면서 오전 한때 전라선 열차 운행이 4시간 가량 중단되기도 했습니다.



전주, 익산, 군산과 완주 등 10개 시군에는 산사태 주의보가 내려졌다가 지금은 모두 해제됐습니다.



(영상취재 : 유지영 JTV)



JTV 최유선