용적률 최대 400%…서울시 "주택공급 확대에 총력"

주택 공급 확대를 위해서 서울시가 주거지역에만 적용하던 용적률 400%를 준공업지역 재건축까지 확대하기로 했습니다.



이번 주 서울 소식은 윤나라 기자가 전해드립니다.



<기자>



1987년 준공돼 2021년부터 정비계획 수립에 나섰지만 답보상태였던 서울 도봉구의 삼환도봉아파트.



서울시는 이 아파트의 용적률을 기존 250%에서 343%로 완화할 계획입니다.



주거지역에만 적용하던 최대 400%의 '법적 상한용적률'을 준공업지역 재건축까지 확대하는데 따른 조치입니다.



이에 따라 세대수는 기존 660세대에서 993세대로 늘어났고 세대별 평균 추정 분담금은 약 4억 3천만 원에서 2억 6천만 원으로 줄어들 것으로 전망됩니다.



[오세훈/서울시장 (지난 4일) : 재건축을 촉진 시키기 위해서 준공업지역의 용적률을 대폭 상향 조정했고요, 초고속으로 (재건축) 사업이 추진될 수 있는 근거가 이번에 마련된 겁니다.]



서울시는 앞으로 비슷한 여건의 준공업지역 재건축 단지에 대해 맞춤형 컨설팅을 확대하고, 신속통합기획 적용을 통한 사업 기간 단축에도 적극 나서서 주택 공급 확대에 속도를 낸다는 계획입니다.



서울 영등포구 일대에서 열리고 있는 2025 문화도시박람회.



박람회장을 찾은 시민들이 한글 모양 부품으로 팔찌를 만들고, 전국 지자체의 문화상품을 감상하고, 체험합니다.



고유의 문화자원을 활용해 지역을 발전시킬 수 있게 하는 문화도시 사업은 2019년부터 전국 37개 도시가 지정돼 진행되고 있습니다.



[최호권/서울 영등포구청장 : 각 지역의 특색있는 문화 체험과 공연까지 풍성하게 준비를 했습니다. 주말에 꼭 오셔서 함께 즐겨주시기를 바랍니다.]



이번 박람회에선 여의도공원의 에어돔 홍보관을 설치해 37개 문화도시의 성과를 알리고, 더현대서울 이벤트홀에서는 각 도시의 팝업매장을 열어 다양한 체험 이벤트도 진행합니다.



