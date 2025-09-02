'강남 대표' 은마아파트, 49층 5천893세대 탈바꿈…재건축 가결

▲ 강남구 은마아파트 재건축 조감도
서울 강남권을 대표하는 노후 대단지 아파트인 대치동 은마아파트가 최고 49층 5천893세대(공공주택 1천90세대) 규모 단지로 탈바꿈합니다.
높이 제한이 35층에서 49층으로 완화됨에 따라 사업 추진이 한층 속도를 낼 것으로 예상됩니다.
서울시는 어제(1일) 제9차 도시계획위원회 신속통합기획 정비사업 등 수권분과위원회를 열고 강남구 은마아파트 재건축 정비계획 결정(안)을 수정가결했습니다.
은마아파트는 1979년 준공된 후 46년이 지난 노후 단지로 주거 환경 개선과 안전 확보를 위한 정비사업 필요성이 지속해 제기돼 왔습니다.
2015년에 50층으로 계획해 주민 제안했으나 35층 규제에 막혀 2023년에 최고 35층으로 정비계획이 결정된 바 있습니다.
지지부진하던 사업은 35층 높이 제한을 전면 폐지함에 따라 급물살을 타게 됐습니다.
이번 정비계획 변경은 신속통합기획(패스트트랙) 방식에 따라 올해 1월 자문 신청 이후 8개월 만에 결정됐습니다.
이 방식은 별도 기획 설계 없이 전문가 집단 자문(3회 내외)을 거쳐 주민이 제안한 계획(안)을 다듬은 후 도시계획위원회 심의에 상정해 빠른 사업추진이 가능합니다.
이번 결정으로 대치동 학원가 쪽과 학여울역 변 2곳에 지역 주민을 위한 공원이 조성됩니다.
특히 학원가 쪽 공원 지하에는 400대 규모의 공영주차장을 조성하고, 학원생들을 위한 개방형 도서관을 설치할 예정입니다.
또 폭우 등에 따른 대치역 일대 침수 피해를 막기 위해 4만㎥ 규모의 저류조도 설치합니다.
이번 변경 결정(안)에는 역세권 용적률 특례를 적용해 공공분양주택 공급도 포함됐습니다.
완화된 용적률의 일부를 활용해 공공임대주택(231세대)과 공공분양주택(182세대)을 추가 공급하게 됩니다.
정비사업을 통해 공공분양주택을 공급하는 첫 사례로, 전문가 간담회 등을 통해 신혼부부 및 다자녀 가구에 대한 특별공급 등 세부 공급방안을 마련해 나갈 계획입니다.
최진석 서울시 주택실장은 "서울시는 속도, 공공책임, 삶의 질 개선이라는 3가지 키워드를 핵심으로 재건축 공급 시계를 신속하게 돌려 더 많은 집을 더 빠르게 공급하겠다"며 "용적률 완화로 추가 공급되는 공공분양주택은 공급 대상과 방법을 구체화해 나갈 것"이라고 말했습니다.
(사진=서울시 제공, 연합뉴스)