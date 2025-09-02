'케데헌' 열풍에 7월 서울 온 외국인 관광객 136만 '역대 최대'

▲ K-콘텐츠 체험 모습

올해 7월 한 달간 서울을 찾은 외국인 관광객이 136만 명에 달해 역대 최대를 기록했습니다.지난해 같은 달 대비 23.1% 증가한 수치로, 코로나19 팬데믹 발생 전인 2019년 같은 달보다도 18.2% 늘었습니다.서울시에 따르면 올해 1∼7월 서울을 방문한 외국인 관광객은 828만 명으로 집계됐습니다.지난해 같은 기간보다 15.9% 증가하며 동기간 기준 최대치를 기록했습니다.시는 글로벌 MZ세대 관광객이 선호하는 다양한 체험 콘텐츠와 안전하고 스마트한 디지털 중심 교통·숙박 인프라, 전통과 현대가 어우러진 도시 매력 등이 관광객 증가에 도움을 준 것으로 분석했습니다.특히 최근 전 세계를 강타한 넷플릭스의 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스', 케데헌 열풍이 더해져 다국적 관광객이 늘고 있다고 덧붙였습니다.1∼7월 누적 외국인 관광객을 2019년 동기와 비교하면 싱가포르 관광객이 64.4% 늘었고 이어 대만(44.0%), 미국(40.6%), 인도네시아(34.3%) 순으로 증가세가 두드러졌습니다.시는 또 세계적 여행 트렌드인 혼자 하는 여행과 현지인 일상을 참신하게 경험하는 '노-노멀(No-Normal)' 등을 반영한 관광 전략을 추진한 것이 관광객 유치에 영향을 미쳤다고 자평했습니다.서울시는 또 트래지 트래블 선정 'MZ세대에 가장 사랑받는 도시 4년 연속 1위', 트립어드바이저가 뽑은 '나 홀로 여행하기 좋은 도시 1위', 글로벌 트래블러 선정 '최고의 아시아 레저 목적지 부문 1위'를 동시에 차지하면서 전 세계 관광객의 주목을 받고 있습니다.구종원 서울시 관광체육국장은 "차별화된 관광콘텐츠와 혁신적 서비스를 구축해 외국인 관광객 3천만 명을 조기 달성해 서울을 최고의 관광도시로 발전시키겠다"고 말했습니다.(사진=서울시 제공, 연합뉴스)