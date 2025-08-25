오세훈, 그리스 관광장관 면담…"'감사의 정원' 석재 기증 감사"

▲ 오세훈 서울시장, 올가 케팔로야니 그리스 관광부 장관

오세훈 서울시장은 올가 케팔로야니 그리스 관광부 장관을 만나 그리스가 광화문광장 '감사의 정원'에 전시될 석재를 기증한 데 대해 감사를 표하고 관광 분야 협력 방안을 논의했습니다.오 시장은 오늘(25일) 시청에서 열린 면담에서 "감사의 정원 취지에 공감하고 흔쾌히 귀한 석재를 기증해 주신 그리스에 진심으로 감사드리고, 정원을 정성스럽게 조성해 자유와 평화를 위해 싸워준 그리스의 희생을 전 세계에 알릴 것"이라고 말했습니다.이어 "이번 프로젝트를 계기로 대한민국-그리스, 서울-아테네 간 우호 협력이 더 깊어지길 바란다"고 덧붙였습니다.시는 광화문광장에 한국전쟁 참전국에 대한 감사와 존경을 담아 22개국에서 채굴한 석재로 만든 조형물을 조성 중입니다.이 가운데 그리스가 첫 번째로 석재를 기증했습니다.그리스 북부 지역에서 생산된 대리석 '볼라카스' 20t은 내달 말 인천항을 통해 들어올 예정입니다.올가 장관은 "자유, 평화를 위해 투쟁했던 분들을 기리고 이런 역사를 후대에 알려줄 '감사의 정원'은 의미 있는 프로젝트"라며 "그간 한국과 그리스 간 깊은 유대가 있었기에 석재 기증 요청에 기쁘게 응했고 성공적인 프로젝트를 위해 도울 일이 있다면 지원하겠다"라고 답했습니다.또 아테네와 서울이 스포츠 대회를 공동 개최했으면 좋겠다는 올가 장관의 제안에 오 시장은 "적극 검토하겠다"고 답했습니다.오 시장은 아울러 오는 10월 서울에서 열릴 '스마트라이프위크 2025'에 그리스도 참가해 달라고 요청했습니다.(사진=서울시 제공, 연합뉴스)