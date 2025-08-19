7명 덮친 무궁화호 열차 사고…"소음 적어 인지 못했을 것"

<앵커>



오늘(19일) 오전 경북 청도에서 무궁화호 열차가 경부선 철로 점검을 위해서 선로 주변에 있던 작업자들을 치는 사고가 났습니다. 이 사고로 2명이 숨지고 5명이 다쳤는데요. 소방당국은 전기로 가는 열차가 소음이 적어 작업자들이 열차가 오는 것을 인지하지 못한 것 같다며 정확한 사고원인을 조사중이라고 밝혔습니다.



윤나라 기자가 보도합니다.



<기자>



오늘 오전 10시 50분쯤 동대구역을 출발해 경남 진주로 향하던 무궁화호 열차가 경북 청도군 부근에서 선로 점검을 위해 이동하던 작업자들을 덮쳤습니다.



이 사고로 열차에 치인 7명 가운데 2명이 숨지고 5명이 중경상을 입었습니다.



부상자들은 경북 경산과 경주, 안동 등에 있는 병원으로 이송돼 치료를 받고 있습니다.



사고를 당한 작업자들은 대부분 구조물 안전점검 전문업체 소속이고, 코레일 소속도 있는 것으로 알려졌습니다.



이들은 최근 폭우로 생긴 경부선 남성현역에서 청도역 구간 구조물 피해를 육안으로 점검하기 위해 이동 중이었습니다.



소방당국은 사고 뒤 브리핑을 통해 사고 열차가 뒤쪽에서 작업자들을 친 걸로 보인다고 밝혔습니다.



그러면서 열차가 전기로 가서 소음이 적어 작업자들이 열차가 오는 것을 인지하지 못한 것 같다며 열차가 경적을 울렸는지 여부 등은 확인해 봐야 한다고 덧붙였습니다.



국토부는 유관기관과 함께 사고 복구를 지원하고 원인을 조사하고 있다며, 철도안전법 등 법령 위반 사항 발견 시 무관용 원칙에 따라 조치하고, 재발 방지 대책을 마련하겠다고 밝혔습니다.



이 사고로 해당 구간의 열차 운행이 지연되고 있지만 탑승객 중 다친 사람은 없는 것으로 알려졌습니다.



(영상편집 : 박진훈)