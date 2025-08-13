뉴스

수도권·충남 호우경보에 중대본 2단계…풍수해 위기경보 '경계'

윤나라 기자
작성 2025.08.13 19:35
▲ 집중호우가 내린 13일 서울 노원구 동부간선도로 월계3교 지하차도가 중랑천 물이 범람해 침수되어 있다.

중앙재난안전대책본부는 서울·인천·경기·충남 등에 호우경보가 발표됨에 따라 오늘 저녁 6시 30분부로 풍수해 위기경보를 '경계'로 상향하고 중대본 비상근무를 2단계로 격상했습니다.

중대본에 따르면 이들 지역에 시간당 100㎜ 이상의 극한호우가 내린 상황에서 밤사이 추가적인 강수가 예상됩니다.

지역별 예상 강수량은 서울·인천·경기·서해5도 50∼150㎜, 강원내륙·산지 30∼100㎜, 충남북부 및 충북중·북부 30∼80㎜입니다.

이에 따라 윤호중 중대본부장은 인명피해 최소화를 목표로 위험지역에 대한 통제와 주민 대피에 총력을 다하라고 지시했습니다.

심야 시간에 강수가 집중되는 만큼 위험 상황을 국민이 즉시 인지할 수 있도록 긴급재난문자, 마을방송, 민방위 방송 장비 등 가용한 수단을 동시에 활용하라고 했습니다.

아울러 심야시간에 일하는 경찰, 소방, 지자체 공무원 등 현장 대응 인력에 대한 안전조치도 당부했습니다.

윤 본부장은 "밤에는 외출을 자제하고 위험지역에는 최대한 접근하지 말고 안전한 장소로 이동해 머물러 달라"고 당부했습니다.

(사진=연합뉴스)
