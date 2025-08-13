국민대표 80인, 이 대통령에 임명장 준다…15일 광화문서 임명식

▲ 이재명 대통령이 13일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 나라재정 절약 간담회에서 박수치고 있다.

광복 80주년을 맞는 15일 저녁 서울 광화문광장에서는 제21대 대통령 국민임명식인 '광복 80년, 국민주권으로 미래를 세우다'가 열립니다.행정안전부에 따르면 15일 행사에는 국가 주요 인사와 주한외교단 외에 정치, 경제, 사회, 문화·예술·체육, 과학기술, 교육, 노동, 여성, 산업 등 다양한 분야를 대표하는 인사들이 함께 참석합니다.인터넷 사전 신청을 통해 초청된 국민 3천500명도 참석해 열린 축제의 의미를 더합니다.제21대 대통령 국민임명식은 '국민의례', '주제 영상 상영', '우리가 바라는 대한민국', '국민임명식', '빛을 밝혀라'의 순서로 진행됩니다.임명장 수여는 광복 80주년을 맞아 특별히 선정된 국민대표 80인이 맡게 됩니다.국민대표 80인에는 탄핵 시위 때 장갑차를 막으며 국민주권을 지킨 부부와 안전한 대한민국을 위해 노력해온 국군대전병원 이국종 원장, 위기 때마다 국민 안전을 지켜온 구조대원들, 제78회 칸국제영화제에서 한국 최초 학생 부문 1등 상을 받아 문화강국의 이름을 높인 영화감독 허가영 씨가 포함됐습니다.또 2002년 한일월드컵 대표팀 수석코치를 역임한 박항서 감독, 알파고와 세기의 대결을 펼쳤던 바둑기사 이세돌 씨, 국내 최초 자연임신으로 다섯쌍둥이를 출산한 김준영·사공혜란 부부 등 함께 행복한 사회를 위해 각지에서 빛을 발하고 있는 이웃들이 참석해 임명식의 의미를 더하게 된다고 행안부는 전했습니다.국민임명식에 앞서 15일 오전 광복 80주년을 기념하는 경축식도 거행됩니다.'함께 찾은 빛, 대한민국을 비추다'를 주제로 세종문화회관에서 열리는 경축식에는 독립유공자 유족, 국가 주요 인사, 주한외교단, 사회 각계 대표, 시민, 학생 등 국민 2천500여 명이 참석해 독립을 위해 헌신한 선열들의 희생을 기립니다.행사에서는 독립유공자 고 이은숙 씨의 후손 등 독립유공자 311명에게 포상도 진행됩니다.김한수 행안부 의전관은 국민임명식과 광복절 경축식이 같은 날 거행되는 이유에 대해 "예산의 효율적 사용을 위해 대통령이 당초 약속한 국민임명식을 광복 80주년 행사에 포함하는 것이 좋겠다는 (대통령의) 뜻이 있었다"고 설명했습니다.(사진=대통령실통신사진기자단, 연합뉴스)