행안장관 "경찰국, 정부로서 수용할 수 없는 제도…이달 중 폐지"

▲ 윤호중 행정안전부 장관이 13일 서울 종로구 한 음식점에서 출입기자단과 간담회를 연 자리에서 모두발언을 하고 있다.

윤호중 행정안전부 장관은 윤석열 정부에서 설치한 경찰국 폐지 입장을 재확인했습니다.윤 장관은 오늘(13일) 출입기자단과 연 간담회에서 "경찰국 폐지 절차가 이달 중 마무리돼 폐지할 예정"이라고 밝혔습니다.이어 "경찰국 자체가 법무부와 검찰의 관계를 그대로 행안부와 경찰의 관계로 끌어들이기 위한 수단이었다"며 "경찰국은 우리 정부로서는 수용할 수 없는 제도로 당연히 폐지 절차를 밟고 있다"고 강조했습니다.앞으로 행안부와 경찰 간 관계를 두고 "경찰은 범죄 수사와 관련해서는 정치적인 편향성이나 외부 간섭 없이 경찰 스스로 국민을 위해 봉사해야 한다는 입장에서 수사역량을 발전시키고 사회 치안 질서를 유지하는 데 전념해야 한다"고 설명했습니다.또 검찰을 예로 거론하며 "무소불위의 권력이 되면 그것이 오히려 국민을 상처입힐 수 있다는 것을 잘 봐왔다"면서 "경찰의 수사권이 존중되고 중립성을 보호받는 만큼 국민에 대한 책임을 다해야 하기 때문에 권력화하고 민주주의의 질서를 위협하는 것에 명확히 제재를 할 수 있는 구조가 만들어져야 한다"고 강조했습니다.윤 장관은 경찰이 "정치적인 목적으로 좌지우지하는 것은 못 하게 하는 대신 국민을 대신한 문민적 통제는 유지될 필요가 있다는 것을 원칙으로 생각하고 있다"고 덧붙였습니다.지난달 20일 중남부 지역에 집중호우로 큰 피해가 난 가운데 취임한 윤 장관은 호우 대처 중앙재난안전대책본부 본부장으로서 중대본 회의를 주재하고 호우 피해 현장을 찾는 것부터 직무를 시작했습니다.윤 장관은 "지금까지 대형 재난이 있었을 때 대응이 제대로 이뤄지지 않았던 데 대해 대단히 유감스럽게 생각한다"면서 "제가 책임지고 있었던 건 아니지만 국민들께 정말 정부를 대신해서 사과드려야 한다 생각한다"고 자세를 낮췄습니다.그러면서 "더 이상 그런 일이 재현되지 않도록 최선을 다하겠다"고 다짐했습니다.올해 '민선 지방자치 30년'을 맞아 지방자치제도 발전 방향에 대해서도 언급했습니다.윤 장관은 "주민자치회를 적극적으로 합법화시키고 전면화해서 지방자치가 행정체계가 아니라 주민들이 직접 민주주의를 실천하고 참여하는 장으로 만들어야 하는 것이 큰 과제"라고 소개했습니다.이어 "국민 주권정부는 우리 주권이 국민에 있듯, 지방자치 주인도 지역에 사는 주민이라는 기본 정신을 구현하겠다"고 했습니다.새 정부가 인공지능(AI) 정부로의 전환을 전면에 내세운 것과 관련해 "행정 편의를 위해 AI를 쓰자는 게 아니라 AI로 전환의 혜택이 국민에게 돌아가는 AI 정부를 만들겠다는 점에서 저는 AI 민주 정부라 명명했다"면서 "그간 착실하게 쌓아온 디지털 기반 있기 때문에 그 기반 위에서 AI로 전환을 어느 나라보다도 더 잘할 수 있다고 생각한다"고 자신감을 나타냈습니다.윤 장관은 행안부가 총괄해온 '민생회복 소비쿠폰' 지급이 지자체 재정에 부담을 주고 있다는 지적에 "지역사랑상품권 발행을 해오면서 노력해왔던 지자체들이 오히려 더 어려움을 겪고 있다"면서 "이미 재정을 집행해서 더 쓸 수 있는 여력이 없는 지자체의 경우 필요하다면 행안부 정책수단을 통해 예산상의 특별지원을 하겠다"고 약속했습니다.(사진=행안부 제공, 연합뉴스)