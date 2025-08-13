신혼부부 '미리내집' 비아파트형 신규 공급…문정동 등 149호

▲ 서울시청

서울시가 신혼부부를 위한 장기전세주택 '미리내집'의 주택 유형을 기존 아파트에서 다세대주택, 도시형생활주택 등으로 다양화해 공급을 늘리기로 했습니다.서울시는 비아파트형 미리내집 7개소 149세대 입주자 모집을 오는 29일 공고하고, 다음 달 17∼19일 사흘간 신청받습니다.공급 지역은 송파구 문정동(16호)을 포함해 영등포구 당산동6가(11호), 광진구 중곡동(23호), 동작구 상도동(10호), 중랑구 상봉동(53호), 강북구 우이동(30호), 강서구 화곡동(6호)입니다.미리내집은 입주한 신혼부부가 자녀를 출산하면 거주 기간을 최장 20년까지 연장하고 시세의 80∼90% 수준으로 매수할 수 있게 지원하는 장기전세주택으로 작년 7월부터 현재까지 아파트형 총 1천589호를 공급했습니다.새로 공급하는 비아파트형은 신축 아파트 임대보증금 마련이 어려운 신혼부부들을 위해 선택의 폭을 넓히고자 마련된 유형입니다.주변 일반아파트 시세 대비 임대보증금이 50% 수준으로 저렴하며 주거형 오피스텔, 도시형생활주택 등 매입임대주택과 연계했습니다.미리내집은 생애주기별 맞춤 지원이 특징으로 매입임대주택 거주 중 자녀를 출산하면 10년 거주 후 장기전세주택으로 우선 이주 신청할 수 있어 신혼→육아→자녀 성장 단계별 주거 연속성을 보장받게 됩니다.시는 앞으로 미리내집 연계형 매입임대주택을 교통 접근성이 좋은 입지에 빌트인 가전 등 고급 사양으로 조성해 기존 공공임대주택과 차별화된 주거 환경을 제공할 계획입니다.오세훈 시장은 오늘 송파구 문정동 미리내집 르피에드 주거용 오피스텔을 방문해 신혼부부가 입주할 주택 현장을 점검했습니다.해당 주택은 주거용 오피스텔로 총 262세대 중 16호가 이번에 공급되는데 문정역에서 약 360ｍ, 도보 6분 거리이고, 지하철 출구에서부터 건물까지 지하로 연결돼 역까지 편리하게 이동할 수 있습니다.16층 규모의 건축물은 지상 1∼2층이 근린생활시설, 3층은 입주민들이 공동으로 이용할 수 있는 커뮤니티시설로 구성됐고 4층부터 16층까지가 거주 시설입니다.세대 전용면적은 42∼49㎡이며 방 2개에 에어컨, 인덕션 등 주요 가전·가구가 풀옵션으로 갖춰져 있으며 주차대수는 382대로 전체 262세대 대비 여유 있게 확보했습니다.오 시장은 "더 많은 청년이 미리내집에서 신혼생활을 시작할 수 있도록 아파트형에 이어 주거 환경이 좋은 빌라, 오피스텔 등 다양한 형태의 공간을 확보하는 데 투자를 아끼지 않겠다"며 "아울러 대출 규제로 인해 신혼부부들이 선의의 피해를 보지 않도록 정부에 지속해서 건의하고 협의하겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)