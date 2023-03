'딸 학대 사망' 친모 뒤엔…'성매매 강요' 여성 있었다

이미지 확대하기

▲ 지난해 12월 A 씨가 의식을 잃은 C 양을 안고 병원 응급실로 들어오는 장면

친모의 학대로 영양 결핍에 시달리던 4세 여아가 폭행 끝에 숨진 사건과 관련해, 친모의 동거녀가 검찰에 구속 송치됐습니다.이 여성은 아이 친모의 학대 행위를 방조한 것은 물론, 친모를 정신적으로 지배한 상태에서 성매매를 강요하고 억대 금품을 생활비 명목으로 받아 챙긴 것으로 드러났습니다.부산경찰청은 아동학대치사와 상습아동학대, 성매매알선 등 혐의로 친모 A 씨와 함께 살던 동거녀 B 씨(20대)를 검찰에 구속 송치했다고 20일 밝혔습니다.경찰에 따르면 남편의 가정폭력을 견디다 못해 집을 나온 A 씨는 2020년 9월부터 C 양과 함께 부산에 있는 B 씨 집에서 생활했습니다.같은 또래인 A 씨와 B 씨는 온라인 커뮤니티를 통해 알게 된 것으로 조사됐습니다.이후 친모 A 씨는 C 양에게 제대로 밥을 주지 않고 때리는 등 2년 가까이 상습적인 학대와 폭행을 반복했습니다.B 씨는 이를 옆에서 지켜보고도 아무런 조치를 하지 않는 등 사실상 아동학대를 방조했습니다.게다가 B 씨가 친모 A 씨에게 생활비 등을 요구하며 상습적인 성매매를 강요한 사실도 확인됐습니다.경찰 조사 결과 SNS와 휴대전화 앱 등을 통해 매달 수백만 원 이상, 2년 남짓한 기간 동안 1억 원이 훌쩍 넘는 규모의 성매매가 이뤄졌습니다.성매매 대가로 받은 돈은 B 씨가 생활비 명목으로 직접 관리한 것으로 조사됐습니다.경찰은 친모 A 씨가 B 씨의 보호 감독 아래에 생활하며 사실상 가스라이팅을 당한 상태였다고 판단, B 씨가 A 씨 못지않게 C 양이 숨지는 데 상당한 영향을 주었다고 보고 B 씨를 아동학대치사 혐의로 송치했습니다.경찰 관계자는 "친모뿐만 아니라 친모 동거녀의 행위가 C 양의 사망으로 이어졌다고 판단해 아동학대치사 혐의도 적용했다"며 "신원이 확인되는 성매수남에 대한 수사도 이어가고 있다"라고 밝혔습니다.한편 A 씨는 딸 C 양을 학대하고 폭행해 숨지게 한 혐의(아동학대 살해 등)로 구속 기소돼 부산지법에서 재판을 받고 있습니다.검찰의 공소사실에 따르면 A 씨는 C 양을 이유 없이 때리는 등 상습적으로 폭행하고, 6개월간 하루에 한 끼 물에 분유만 타 먹이고 자신은 아무렇지 않게 외식한 것으로 조사됐습니다.사망 당시 C 양은 심각한 영양 실조 상태로 키 87cm에 몸무게는 또래의 절반인 7kg도 되지 않아 뼈만 앙상했습니다.또 2021년 11월엔 A 씨의 폭행으로 시신경을 다친 C 양은 그대로 방치돼 시력까지 잃은 것으로 조사됐습니다.A 씨는 재판에서 혐의 사실을 모두 인정했습니다.검찰은 지난 10일 결심공판에서 "피해 아동이 느꼈을 신체적·정신적 고통은 상상도 못 할 만큼 컸을 것으로 보인다"며 "A 씨 행동이 사람으로서 할 수 있는 행동인지 의문이다. 외부 요인과 별개로 엄벌이 필요하다"며 A 씨에게 무기징역과 벌금 500만 원을 구형했습니다.A 씨에 대한 1심 선고공판은 오는 24일 열립니다.(사진=SBS 8뉴스 보도 영상 캡처)