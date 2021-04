[취재파일] '아동학대' 어린이집 원장의 통화 내용을 공개한 이유

학대 발각 후 원장이 한 말

지난해 12월 29일

- 나는 물 뿌리는 거 아동학대라고 생각하지 않고, 조사를 받게 되면 훈육 차원에서 행동을 했다고 해라.

- 그게 잘못한 건가? 분무기 목 뒤로 한번 뿌린 것 같은데.

- 난 평소에 CCTV를 돌려보는 것이 선생님들 인권을 침해하는 것 같아 보지 않았다.



지난해 12월 31일

- 물 뿌린 행위가 훈육이 아니라 장난이었다고 해야 한다.

- 그 아빠(피해아동 아빠)가 C 선생님(가해교사)에게 달려들려고 할 때 난 솔직히 그 사람이 C 선생님을 때렸으면 좋겠다고 생각했어. 그건 폭행이고 쌍방이니까. 그런데 경찰이 말려서 아쉬웠어.

- 선생님도 조사 가서 나에 대한 얘기를 해줘야 해. 교실에 와서 앉아도 있고, 모니터링도 했다고. 물어보지 않았다고 안 하면 안 되고, 원장선생님이 항상 교육도 했다고 해야 나도 산다고. 내가 선생님 도우는 것처럼.

- ㅇㅇ이 엄마가 CCTV 화면을 불법촬영 해 갔다.

- 기사에 댓글 단 사람들 다 캡처해. 다 처벌할 거야.

- 나 ㅇㅇ이 엄마에게 미안한 마음 1도 없어. 이 엄마들이 육아 무식자들이라고.

- 엄마들이 29살, 31살, 아무것도 모르는 나이, 나이트 가면서 좋을 나이 아니냐. 애들 키우는 스트레스를 이런데 푸는 건가?

- 가서 최대한 잘못했다고 얘기를 해야 해. “아이들 분무기 뿌리는 장난 좋아하거든요” 라고 해야 하거든. “에이 물싸움 하지 말랬지”라고 말했다고 해. 어차피 CCTV는 목소리가 안 들리잖아.

- 경찰에서 조사를 받기 전에 거울이랑 보고 표정 연습이랑 하고. 진짜 마음이 아프다고 해야 한다. 놀이처럼 했다고 해라. 놀이처럼? 좀 이상한가.



지난 1월 11일

- 나(A 원장)는 행정처분만 받으면 되는 입장이고, 직접 당사자도 아니며, 구청에서 월급도 안 나오는 상황이라 어린이집 출근도 하기 싫은데도 선생님들을 챙겨주고 있다는 취지.

- 기존에 낸 사직서들의 문구를 ‘일신상의 이유’가 아니라 ‘행정처분 통보에 따라’로 바꾸면 나중에 복직을 할 수 있으니 내일 어린이집에 와서 바꿔 쓰라고 제안.

- 새로 채용할 보육교사들에 대해 상의하는 내용.

- 나는 C 선생님과 D 선생님이 조금 걱정이 돼. 왜냐면 내가 본 게 있잖아. 그 날(피해아동 부모가 경찰관과 처음 CCTV 열람한 날) 잠깐 CCTV 봤지. 그 때 C 선생님이 아이를 밀기만 한 게 아니라 당기기도 했잖아.

- 당겨서 이렇게 이렇게 선생님한테 당겼거든. 당겼다가 다시 밀었어. 너무 많이 과한 행동이었고.

- 생각해보니까 D 선생님이 애들을 지나가면서 툭툭 때리는게 있었어.

- D 선생님이 진짜 그런 행동들이 하면 안되는 행동들이었거든.



지난 1월 19일

- 내가 전에 ㅇㅇ 막 울리고 그런 것은 보고 그런 것을 같이 앉아서 보고 내가 옆에서 “그만해” 라고 말한 것은 기억이 나거든.

- 난 무슨 죄니, 내가 11월, 12월에 모니터링 하지 못한게 죄다.