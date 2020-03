[VOTE KOREA 2020] 우리의 한 표, 예술과 만나다 - 작가 인터뷰 주재범 편

SBS와 중앙선거관리위원회가 공동 주최하는 VOTE KOREA 2020 전시회가 3월 29일~4월 15일, 서울 종로구 아라아트센터에서 열립니다. 온라인상으로 충분히 작품을 즐길 수 있도록 VOTE KOREA 2020 홈페이지를 꾸렸습니다. 작가 인터뷰를 통해 생생한 작품 해설도 들어보실 수 있습니다.

주재범 작가는 '픽셀 아트' 기법으로 작품을 만들었습니다. 픽셀(Pixel)은 컴퓨터나 TV화면 등의 이미지를 구성하는 최소 단위입니다. 80~90년대 '게임팩' 세대에게는 더 친숙합니다.최소 단위 픽셀을 한 점 한 점 찍으면 사람의 얼굴이 되고, 그걸 움직이면서 표정을 짓게 하는 방식으로 작품이 구성됩니다. 작은 것이 모여 무언가를 이뤄낸다는 점에서 유권자의 소중한 한 표의 의미도 생각하게 하죠.작품 제목은 'One and all' 입니다. 하나씩 모여 뭔가 움직임을 이뤄내는 일, 그것이 투표라고 작가는 말합니다.(기획 : SBS 선거방송기획팀 / 총괄 아티스트 : 275c / 큐레이터 : 문현철 / 영상제작 : ㈜씨유미디어그룹)