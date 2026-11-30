▲ 브렌트퍼드에 완패한 맨유 선수들

잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL) 맨체스터 유나이티드가 강등권인 19위까지 추락하자 팬들이 훈련장 앞으로 몰려가 항의하는 상황이 벌어졌습니다.영국 공영방송 BBC는 30일(한국 시간) "맨유가 브렌트퍼드와의 경기에서 0-4로 패한 뒤 10여 명의 시위대가 맨유 훈련장 앞에 나타나 시위를 벌였다"라며 "맨유 직원들이 신고해 경찰이 출동했다"라고 전했습니다.맨유는 전날 영국 맨체스터의 올드 트래퍼드에서 열린 2026-2027 EPL 12라운드에서 브렌트퍼드에 0-4로 졌습니다.맨유가 브렌트퍼드와 홈 경기에서 패한 것은 1937년 2월 이후 89년여 만이었습니다.특히 이번 시즌 심각한 부진에 빠진 맨유는 최근 마우리시오 포체티노 감독에게 새로 지휘봉을 맡겼지만, 결과는 신통치 않습니다.23일 리버풀과의 원정에서 0-4로 참패했던 맨유는 리그 2경기 연속 무득점에 4골 차 패배의 굴욕을 맛봤습니다.결국 맨유(1승 5무 6패·승점 8)는 최하위 크리스털 팰리스(승점 7)에 단 승점 1 차로 앞선 19위까지 떨어졌고, 팬들의 인내심까지 무너뜨렸습니다.그레이터맨체스터 경찰(GMP)은 "맨유 훈련장에 소규모 시위가 벌어졌다는 신고가 접수돼 경찰이 출동했다. 시위대는 10여 명 수준이었다"라며 "시위는 평화롭게 진행돼 별다른 사건이나 체포 없이 해산됐다"고 설명했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)