▲ 스페인 총선 결과에 기뻐하는 국민당 지지자들

현지 시간 29일 치러진 스페인 총선에서 우파 진영이 승리해 8년만의 정권 교체가 거의 확실시됩니다.스페인 내무부에 따르면 95.0% 개표 결과, 보수 성향 제1야당 국민당(PP)이 하원 350석 중 134석, 페드로 산체스 총리의 중도좌파 성향 집권 사회노동당(PSOE)이 115석을 각각 확보한 것으로 잠정 집계됐습니다.각각 2023년 총선보다 3석, 6석 줄었습니다.다음으로는 극우 복스(Vox)가 51석으로 원내 제3당 지위를 지켰습니다.지난 총선보다 18석 늘었습니다.산체스 정부에 협력했던 분리주의 정당 카탈루냐공화당(ERC)이 11석, 사회노동당의 연정 파트너 수마르를 재편한 좌파 연합 광범위전선(FA)이 10석을 차지했고, 분리주의 정당 바스크지방연합과 '카탈루냐와 함께'(Junts)는 각각 7석, 5석을 얻었습니다.국민당과 복스의 의석 수를 합치면 185석으로, 과반(176석 이상)을 여유 있게 달성했습니다.여기에 국민당의 지역 제휴 정당인 나바로국민연합(UPN) 2석을 더하면 더 많아집니다.국민당과 복스가 실제로 연립정부 구성 합의를 이뤄야 하지만, 정권 교체는 거의 확실해 보입니다.사회노동당을 이끄는 산체스 총리는 2018년 취임한 지 8년 만에 실각하고, 알베르토 누녜스 페이후 국민당의 대표가 새 총리가 될 것으로 전망됩니다.로이터 통신에 따르면 산체스 총리는 페이후 대표에게 국민당의 승리를 축하했다고 산체스 총리 대변인이 전했습니다.국민당은 엑스(X·옛 트위터)에 "PP가 선거에서 승리하고 페이후가 스페인의 총리가 될 것"이라고 적었습니다.복스가 정부에 참여할 가능성이 크고, 정부에 참여하지 않더라도 국민당을 지지해 정권 교체에 기여할 것이라는 관측이 지배적입니다.국민당과 복스는 이미 4개 지방자치 정부에서 손잡은 바 있으며, 산체스 총리가 이끄는 좌파 연정을 상대로 오랫동안 공세를 펼치면서 변화를 예고했습니다.이번 총선에서는 일부 선거구에서 두 정당이 좌파 진영을 이기기 위해 후보 중 한쪽이 사퇴하기도 했다고 BBC 방송은 전했습니다.복스가 실제로 내각에 입성하면 1975년 프란시스코 프랑코 독재정권 종식 이후 반세기 만에 극우 세력이 정부에 참여하게 됩니다.산티아고 아바스칼 복스 대표는 향후 정부 구성 과정에 '킹메이커'로서 상당한 영향력을 행사할 것으로 예상됩니다.산체스 총리는 2018년 취임 이후 세계적 극우 득세에 맞선 유럽의 대표적인 좌파 지도자로 자리매김했고, 도널드 트럼프 미국 대통령과도 공개적으로 맞섰습니다.그의 재임기 스페인 경제성장률은 유로존 평균의 두 배에 달했으나, 측근 부패 스캔들에 더해 잇단 참사, 세우타 이주민 집단 유입 사태, 주거난 등으로 국정 운영에 의구심이 제기돼 왔습니다.페이후 대표는 '무능하고 부패한 지도자들에 맞선 냉철한 행정가'로 자처하면서 산체스 정부에 대한 공세를 펼쳐 왔습니다.페이후 대표는 이날 투표를 마치고 나서 "오늘은 스페인 국민이 주도권을 잡고 스페인의 미래와 운명, 방향을 결정하는 날"이라고 말했습니다.스페인 연정 협상에는 정해진 기한이 없습니다.다만, 의회에서 첫 번째 총리 선출 투표 이후로도 두 달간 정부를 구성하지 못하면 자동으로 다시 총선을 치르게 됩니다.이번 총선 투표율은 79.6%로, 2023년 총선보다 9.2%포인트 상승했습니다.이는 40여 년 만에 가장 높은 것입니다.(사진=AP, 연합뉴스)