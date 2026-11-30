▲ 문유현

한국 남자 농구 대표팀이 2027 국제농구연맹(FIBA) 월드컵 예선에서 사우디아라비아에 통한의 역전패를 당했습니다.니콜라이스 마줄스 감독이 이끄는 대표팀은 30일(한국시간) 카타르 도하에서 열린 월드컵 아시아 예선 2라운드(윈도 5) F조 경기에서 사우디아라비아에 84-85, 단 한 점 차로 졌습니다.5승 5패를 기록한 한국은 사우디아라비아, 중국과 동률을 이뤘으나 상대 전적에서 앞서며 일본(8승 2패), 레바논(7승 3패)에 이어 F조 3위를 달렸습니다.이번 아시아 예선 2라운드에서는 E조와 F조 1∼3위 팀이 내년 카타르에서 열리는 월드컵 본선에 직행하고, 각 조 4위 가운데 성적이 더 좋은 한 팀도 마지막 본선 출전권을 가져갑니다.F조에서는 이날 카타르를 84-73으로 물리친 일본이 본선행 티켓을 거머쥐었고, 레바논이 중국을 연장전 끝에 101-100으로 따돌리며 본선 진출을 확정했습니다.한국은 현재 3위이긴 하지만, 내년 2∼3월 각 팀이 2경기씩만 남긴 가운데 승패가 같은 사우디아라비아, 중국과 치열한 경쟁을 앞뒀습니다.2026 아이치·나고야 아시안게임 금메달 이후 처음 치른 국가대표팀 경기에서 한국은 해외파 이현중(립시티 리믹스), 여준석(시애틀대)이 소속팀 일정으로 합류하지 못한 데다 최초 명단 확정 이후 부상을 이유로 선수들이 대거 교체되면서 난항 속에 이번 카타르, 사우디와의 2연전을 치렀습니다.이날 1쿼터를 15-12로 근소하게 앞선 한국은 2쿼터 사우디아라비아에 30점을 내주며 36-42로 역전당한 채 전반을 마쳤습니다.3쿼터를 시작하며 양준석(LG), 서명진(현대모비스)의 연속 외곽포로 동점을 만들고 양홍석(LG)의 레이업으로 44-42 역전까지 성공한 한국은 시소게임 속에 3쿼터를 마쳤을 땐 64-61로 리드했습니다.4쿼터 근소한 리드를 이어가던 한국은 4분을 남기고 78-70으로 앞섰으나 이후 2분 넘게 득점 침묵에 빠지면서 종료 1분 31초 전 78-79 역전을 허용했습니다.엎치락뒤치락하다가 종료 8초를 남기고 한국은 문유현(정관장)이 점프슛을 꽂으며 84-83으로 리드를 되찾았습니다.하지만 2초를 남기고 사우디의 208㎝ 장신 센터 모하메드 알수와일렘에게 2점 슛을 허용했고, 그대로 경기가 끝나고 말았습니다.문유현은 29점을 폭발했으나 웃지 못했습니다.서명진(18점 5어시스트), 양홍석(17점 6리바운드) 등도 분전했습니다.사우디에선 알수와일렘이 결승 득점을 포함해 32점 13리바운드를 올려 위력을 뽐냈습니다.(사진=FIBA 제공, 연합뉴스)