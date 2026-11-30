▲ 티샷하는 트럼프

도널드 트럼프 미국 대통령이 주말인 29일(현지시간) JD 밴스 부통령과 골프 라운딩을 함께한 것으로 확인됐습니다.트럼프 대통령은 이날 오전 플로리다주 웨스트팜비치에 있는 '트럼프 인터내셔널 골프클럽'에서 동반 라운딩을 했다고 백악관 관계자가 출입기자단에 밝혔습니다.트럼프 내셔널 골프클럽은 트럼프 대통령의 마러라고 자택에서 가까운 곳에 있습니다.그는 겨울철 날씨가 온화한 마러라고 자택에서 휴일을 보내며 골프를 즐기곤 합니다.트럼프 대통령이 플로리다에 머무를 때 밴스 부통령이 합류한 것은 공식 기록상 지난 1월 이후 처음이라고 AP 통신은 전했습니다.당시 둘은 이 골프장 클럽하우스에서 만나 니콜라스 마두로 전 베네수엘라 대통령 축출 이후 대응 방향을 논의했습니다.밴스 부통령은 추수감사절 연휴를 오하이오주 자택에서 보내다가 트럼프 대통령과 골프를 치기 위해 플로리다로 이동한 것으로 전해졌습니다.트럼프 대통령과 밴스 부통령이 골프를 함께 치면서 어떤 대화를 했는지는 알려지지 않았지만, 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 연방의회 증언을 앞둔 시점이라는 점이 주목됩니다.황 CEO는 다음 달 1일 하원 외교위원회와 정보위원회 등 3개 위원회가 주도하는 비공개 녹취 증언에 출석합니다.이틀 뒤인 3일에는 상원 은행위원회의 공개 청문회에서 증언합니다.황 CEO는 중국 스파이로 의심받는 여성 앨리스 황과의 불륜이 엔비디아 반도체의 중국 밀반입으로 이어졌던 사건에 대한 증언을 요구받을 것으로 보입니다.트럼프 대통령은 이 사건으로 사임했던 황 CEO를 감싸며 그의 엔비디아 복귀를 주도했습니다.이 과정에서 밴스 부통령이 엔비디아 이사회를 설득하는 역할을 맡았습니다.공화당 차기 대선주자로 꼽히는 밴스 부통령은 이란 전쟁을 중간선거 패인으로 지적한 탓에 트럼프 대통령의 신임을 잃었다는 평가가 나왔지만, 황 CEO 복귀에 적극적으로 관여하면서 다시 가까워졌다는 평가도 나옵니다.밴스 부통령은 2024년 폭스뉴스 인터뷰에서 자신이 트럼프 대통령과 두어 차례 함께 골프를 친 적이 있다고 소개했습니다.(사진=트루스소셜 캡처, 연합뉴스)