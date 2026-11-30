<앵커>



인공지능을 이용한 부정행위 논란 이후 첫 토익 시험이 어제(29일) 열렸습니다. 모자나 단추가 있는 옷 착용을 금지한 데 이어, 안경 바꿔치기를 막기 위해 떼어내면 흔적이 남는 보안 스티커와 금속탐지기 검사도 동원됐습니다.



동은영 기자의 보도입니다.



<기자>



AI 부정행위 논란 이후 처음 열린 토익 시험장.



감독 절차가 예전보다 한층 강화됐습니다.



토익 주관사 측은 시험 하루 전 모든 응시생에게 모자나 단추가 있는 의상 등 불필요한 오해를 받을 수 있는 복장은 금지하며 스마트기기를 사용하다 적발되면 4년간 응시 자격을 제한한다는 경고 문자를 보냈습니다.



[전지오/서울 강서구 : 패딩에 원래 단추가 있어서 패딩을 자주 입고 다니는데 오늘은 단추가 없는 패딩으로 갈아입고 온다든지….]



시험 도중 AI 안경으로 바꿔 쓰는 것을 막기 위해 시험 전 응시생들 안경을 모두 확인한 뒤, 한번 떼어내면 흔적이 남는 보안 스티커를 붙였습니다.



[박민규/서울 양천구 : 안경을 쓴 경우에는 벗어서 (감독관이) 직접 다 확인을 하시고 안경테에다 (스티커를) 살짝 붙이고….]



이외에도 샤프 대신 연필 사용만 허용하고, 시험 도중 화장실을 이용하는 응시생들은 금속탐지기 검사를 받도록 했습니다.



응시생들은 새로운 절차가 불편하기는 하지만 납득은 된다는 반응입니다.



[신 모 씨/서울 양천구 : AI 커닝으로 인해서 부정적으로 (결과를) 얻는 사람들이 걸러진다고 하면 나쁘지 않은 것 같아요.]



이런 가운데 공무원 시험의 영어 과목을 대체해 온 토익이나 텝스에서 부정행위가 적발돼 점수가 취소돼도 인사혁신처 등에 통지되지 않는 것으로 파악됐습니다.



이에 대해 인사혁신처는 최근 5년간 사후적으로 영어 성적이 무효 처리된 경우는 없었다며, 어학시험 실시 기관과 부정행위 사후 적발 체계를 강화하는 방안을 협의하고 있다고 밝혔습니다.



(영상취재 : 양지훈, 영상편집 : 김준희, 디자인 : 한흥수)