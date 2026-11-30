▲ 신규 계정생성 중단된 미 '칼리지 보드' 홈페이지

미국 대학입학시험(SAT)을 운영하는 비영리기관 '칼리지 보드'가 해킹 공격을 받아 일부 개인정보가 노출된 것으로 나타났습니다.현지시간 29일 로이터 통신 등 외신에 따르면 칼리지 보드는 해커들이 신규 계정 생성과 학자금 지원 신청서 제출에 사용되는 시스템에 접근했다고 지난 27일 발표했습니다.이 기관은 사건 발생 이후 신규 계정 생산을 일시 중단하면서 "시험 성적과 콘텐츠(문제) 저장소에 대한 부적절한 접근"의 증거는 발견되지 않았다고 밝혔습니다.매시 리치 칼리지 보드 대변인은 초기 조사 결과 수백만 개 사용자 계정 가운데 "극히 일부"가 영향을 받았으며, 이름과 이메일 주소 등 기본적인 정보가 노출됐다고 말했습니다.이번 해킹 공격에는 중국어 기반 오픈소스 인공지능(AI) 도구인 아르텍스(ARTEX)가 사용된 것으로 보인다고 리치 대변인은 전했습니다.한국의 금융권 연쇄 해킹에도 악용된 정황이 있는 아르텍스는 중국 AI 모델 '딥시크'와 결합해 여러 정부 기관과 산업 시설 등을 공격하는 데 쓰였습니다.칼리지 보드는 SAT 운영을 비롯해 중등 교육과정의 대학 과목 선이수제(AP·Advanced Placement) 시험과 대학 학자금 지원 신청 서비스(CSS 프로파일)를 운영하고 있습니다.한국 수능시험 등에서 스마트 안경을 이용한 부정행위가 적발됐던 것과 마찬가지로, 칼리지 보드도 디지털 시험인 SAT에서 지난 3월 '오토 SAT'(Auto SAT)라는 악성 소프트웨어를 이용해 시험을 치른 수험생들을 확인한 바 있습니다.최근 미국에선 암호화폐 거래소 바이낸스를 비롯해 연방수사국(FBI), 중앙정보국(CIA), 국가정보국(DNI), 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)와 공군 클라우드까지 AI가 사용된 것으로 의심되는 해킹 공격을 받고 있습니다.(사진=칼리지 보드 홈페이지 캡처, 연합뉴스)