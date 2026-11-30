▲ 야히야 사리 후티 군사 대변인

예멘의 친이란 반군 후티가 사우디아라비아의 핵심 무역항인 제다항을 비롯해 주요 에너지 시설과 군사 거점 등 5곳을 겨냥해 정밀 타격을 감행했다고 현지시간 29일 주장했습니다.홍해 연안에 자리한 제다는 사우디 제2의 도시이자 최대 상업·물류 거점으로, 이슬람 최고 성지 메카로 향하는 관문 역할을 하는 전략적 요충집니다.후티 반군 군사 대변인인 야히야 사리는 성명에서 다섯 차례의 정밀 군사작전을 벌였다면서 제다항을 겨냥한 작전을 성공적으로 수행했다고 밝혔습니다.후티는 이 밖에도 사우디 동부 알아흐사 지역의 알우스마니야 가스 플랜트와 동부주의 샤드캄 가스 플랜트를 정확히 타격해 각각 현장에 화재가 발생했다고 덧붙였습니다.또 사우디 수도 리야드에 주둔한 국가방위군 야전 통신대대와 남부 카미스 무샤이트 지역의 레이더도 정밀 타격했다고 했습니다.후티는 이번 공격이 "공장, 학교, 주택, 항만 등 민간 기반 시설을 겨냥한 사우디의 잔혹한 침략과 극악무도한 범죄 행위에 대한 대응"이라고 강변했습니다.이어 "여성과 어린이를 살해하는 사우디 적군을 상대로 고통스러운 보복으로 맞서며 사우디 본토 깊숙한 곳을 겨냥한 작전을 더욱 가속하겠다"며 "침략이 중단되고 봉쇄가 해제될 때까지 '봉쇄에는 봉쇄', '확전에는 확전' 공식을 관철하며 사우디군의 병력 집결지와 지휘관들을 표적으로 삼겠다"고 위협했습니다.사우디 당국은 아직 후티 반군의 실제 공격 여부 및 피해 상황에 대해 언급하지 않고 있습니다.앞서 사우디 주도 연합군은 이날 후티 통제 지역의 연료 수입 핵심 거점인 예멘 서부 호데이다주의 라스이사 항구에 대한 공습을 단행했습니다.후티 반군도 이에 맞서 제다항에 대한 반격을 예고한 바 있습니다.