▲ 복스(VOX) 대표이자 후보인 산티아고 아바스칼

현지시간 29일 치러진 스페인 조기 총선에서 보수·극우 연합이 집권 사회노동당(PSOE) 등 좌파 세력을 꺾고 하원 과반 의석을 차지할 가능성이 큰 것으로 예측됐습니다.스페인 공영방송 RTVE는 이날 오후 8시 투표 마감 직후 발표한 여론조사 결과에서 보수 국민당(PP)이 하원 350석 가운데 129∼134석을 확보해 제1당을 차지할 것으로 예측했습니다.극우 복스(VOX) 예상 의석 44∼48석을 합치면 두 정당 의석이 과반(176석 이상)을 넘을 수 있습니다.복스는 스페인 민족주의를 내세워 이민자 추방을 주장하고, 유럽 통합에 회의적인 정당입니다.페드로 산체스 총리가 이끄는 중도좌파 사회노동당은 119∼124석으로 제2당에 그칠 것으로 예상됩니다.연립정부 파트너 수마르를 재편한 좌파연합 광범위전선(FA)은 10∼11석, 산체스 정부에 협력해온 분리주의 정당 카탈루냐공화당(ERC)은 9∼10석을 확보할 것으로 관측됐습니다.정치매체 폴리티코는 현재 연정 구성 정당을 포함한 좌파 진영의 최대 의석 수를 합쳐도 과반에 못 미친다고 해설했습니다.출구조사 결과대로면 1975년 프란시스코 프랑코 독재정권 종식 이후 반세기 만에 극우 세력을 포함한 연립정부가 꾸려질 가능성이 큽니다.국민당은 2023년 총선에서도 137석으로 제1당에 올랐으나 복스(33석)와 합쳐도 과반에 못 미쳐 정권 교체에 실패한 바 있습니다.산체스 총리는 2018년 취임 이후 유럽에 얼마 안 남은 좌파 정부를 이끌었습니다.그러나 측근 부패 의혹과 대규모 정전, 홍수·고속열차 참사, 세우타 이주민 집단 난입 사태 등 악재가 쌓인 끝에 8년 만에 실각을 눈앞에 두게 됐습니다.스페인 총선은 당초 내년 여름 치러질 예정이었으나 산체스 총리의 의회 해산 결정으로 약 8개월 앞당겨졌습니다.산체스 총리는 지난 9월 87세 노인 마리카르멘 아바스칼의 강제 퇴거로 주택난 항의 여론이 폭발하자 조기 총선 승부수를 던졌습니다.투표 종료 2시간 전인 오후 6시까지 투표율은 68.2％로 2023년 총선 전체 투표율 66.6％를 이미 넘었습니다.1977년부터 2023년까지 치러진 16차례 총선 투표율은 평균 71.8％였습니다.(사진=AP, 연합뉴스)