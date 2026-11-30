<앵커>



12살 어린아이에게 성범죄를 저질렀던 20대 남성을 몇 년 뒤 피해자가 직접 고소했는데, 경찰은 증거가 부족하다며 사건을 종결했습니다. 피해자가 직접 나서서 자료를 모으고 보완수사를 요구한 끝에 이 남성을 법정에 세우게 됐습니다.



이세현 기자입니다.



<기자>



올해 스무 살이 된 A 양이 20대 남성 B 씨를 만난 것은 만 12세였던 2019년이었습니다.



[피해자 A 양 : 우울 소통방이라는 오픈 채팅방이 있었어요. 그 사람이 저한테 '귀엽다' '키우고 싶다' (라고 했어요.)]



B 씨는 이렇게 A 양과 친분을 쌓아 갔습니다.



그리고 B 씨는 당시 만 12세였던 A 양에게 "좋은 거 해준다"고 말하며 성추행 등 성범죄를 저지른 것으로 조사됐습니다.



5년 뒤 B 씨의 행위가 미성년자를 상대로 한 '그루밍 범죄'였다는 것을 알게 된 A 양은 재작년 경찰에 고소장을 접수했습니다.



하지만 경찰은 증거 불충분을 이유로 B 씨를 당시 검찰에 넘기지 않았습니다.



당시 B 씨는 경찰에서 "성범죄를 저지른 적이 없고 A 양의 주장은 망상"이라며 혐의를 전면 부인한 것으로 전해졌습니다.



[피해자 A 양 : 사실 경찰이 제가 꿈이기도 했고 저는 경찰을 되게 믿었었는데 (불송치 사유서에 적힌) '망상이다' 이거를 받고 되게 충격을 받았던 것 같아요.]



경찰 처분을 받아들일 수 없었던 A 양은 검찰에 이의신청을 했고, B 씨와 나눈 문자 기록 등 자료도 추가로 제출했습니다.



검찰은 A 양이 제출한 자료 등을 바탕으로 B 씨가 허위 진술을 한 것으로 판단해 경찰에 보완수사를 요구했고, 결국 지난 9월 B 씨는 미성년자 의제강간 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.



[B 씨 (지난 13일, 첫 공판 직후) : (나이를 진짜 모르셨어요?) 네, 나이를 몰랐으니까 이제 미성년자 혐의에서….]



자칫 억울하게 묻힐 뻔한 사건이 피해자의 자료 제출과 보완수사 요구로 해결의 실마리를 찾은 셈인데, 경찰은 당초 불송치 결정을 내린 데 대해 "피해자가 수사 초기에는 자료 제출을 거부했고 압수수색을 할 수는 없었다"고 해명했습니다.



(영상취재 : 배문산, 영상편집 : 김윤성, VJ : 김형진, 디자인 : 변다영)