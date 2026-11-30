<앵커>



요즘 서울 명동 거리에 가면 관광객들 참 많죠. 그런데 이렇게 사람들이 많이 몰리는데도 쓰레기통을 찾아보기 어려워서 노점상들이 직접 비용을 부담해 쓰레기를 대신 받아주고 있습니다.



박세원 기자가 현장 취재했습니다.



<기자>



길거리 음식을 손에 든 관광객들로 발 디딜 틈 없는 명동 거리.



문제는 다 먹고 난 뒤입니다.



빈 컵과 쓰레기를 쥔 채 주위를 두리번거리는 관광객들.



[나탈리/독일인 관광객 : (거리에서) 쓰레기통을 못 봤어요. 아마 이건 지하철역에 버려야겠죠? 거기엔 쓰레기통이 있었던 거 같아요.]



버릴 곳을 찾지 못해 지나가는 미화원에게 부탁하기도 합니다.



바닥에 버려진 쓰레기도 심심치 않게 찾아볼 수 있습니다.



제가 이 쓰레기 버릴 곳을 찾아 명동 거리 일대를 돌아다니고 있는데요.



이렇게 큰 길가까지 나와야 공공 쓰레기통을 찾을 수 있습니다.



정작 먹거리 노점이 집중된 명동 거리 안쪽에는 쓰레기통이 단 한 개도 없습니다.



서울에서 관광객 등 단기 체류 외국인이 가장 많이 머문 자치구는 명동이 있는 중구.



하지만 거리 쓰레기통 숫자는 서울 자치구 중 최하위 수준입니다.



이렇게 유난히 골목 쓰레기통이 없는 것은 상인들 대부분이 가게 앞 설치를 원치 않았기 때문입니다.



[김영민/노점 상인 : 설치를 한번 했는데, 너무 많이 쓰레기가 쌓여가지고 감당을 못해요.]



그런데 쓰레기통을 없애자 관광객들이 불편을 호소했고, 결국 서울시는 지난달부터 노점 346곳에 4개 국어 안내판을 달고 상인들이 쓰레기를 받아주도록 협의했습니다.



한 달에 5만 원 정도 되는 종량제 봉투 비용은 상인들이 자발적으로 부담하고 있습니다.



[박정수/노점 상인 : 저희가 (대신 쓰레기를) 버려 줌으로써 관광객분들이 좀 편하게 관광했으면 좋겠고 그런 마음으로 하는 거라 저희는 전혀 불만 없습니다.]



하지만 아직 홍보가 덜 돼 그마저도 잘 모르는 관광객도 많습니다.



[앤드류/미국인 관광객 : 각 노점마다 쓰레기를 받아주진 않을 거 같은데요. (받아줘요.) 정말요? (네네.) 오 몰랐어요.]



도심 이미지는 물론 관광 경쟁력에 영향을 미치는 쓰레기 문제를 상인들의 호의에만 맡길 수는 없는 만큼 정부와 지자체 간 대책 논의가 필요해 보입니다.



(영상취재 : 조창현, 영상편집 : 김경연, 디자인 : 조수인)