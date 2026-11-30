<앵커>



의회 해산 결정으로 앞당겨진 스페인 총선에서 극우 세력을 포함한 우파 진영이 과반 의석을 확보할 거라는 출구 조사 결과가 나왔습니다. 중도 좌파를 이끌며 8년 동안 집권한 페드로 산체스 총리의 실각 가능성이 커졌습니다.



장민성 기자입니다.



<기자>



스페인 조기 총선 투표 종료와 동시에 발표된 여론조사 업체의 조사 결과 제1야당인 중도우파 국민당이 129석~134석, 스페인 민족주의를 내세우는 극우 정당 복스가 44석~48석을 차지할 것으로 예측됐습니다.



이들 두 정당 의석이 스페인 하원 전체 350석 가운데 과반 기준인 176석을 넘을 수 있다는 겁니다.



산체스 총리가 이끄는 중도 좌파 사회노동당은 119석~124석을 확보할 것으로 예상됐습니다.



투표 종료 2시간 전 기준 투표율은 68.2％로 지난 2023년 총선 투표율 66.6％를 이미 넘었습니다.



개표 결과를 봐야 하지만 여론조사 결과대로 우파 진영이 과반을 확보하면 페이후 국민당 대표가 차기 총리에 오를 가능성이 크고, 1975년 프랑코 독재 정권 종식 이후 51년 만에 극우 세력을 포함한 연립정부가 꾸려질 가능성이 높아졌습니다.



[알베르토 누녜스 페이후/스페인 국민당 대표 : 스페인 국민이 앞으로 4년뿐만 아니라, 아마도 10년 동안 스페인의 미래와 운명, 방향을 결정하는 매우 중요한 날이라는 점을 말씀드리고 싶습니다.]



이번 조기 총선은 산체스 총리가 내년 여름으로 예정됐던 선거를 8개월 정도 앞당기며 던진 승부수였습니다.



산체스 총리는 측근 부패 의혹과 대규모 정전, 고속열차 참사, 이주민 난입 사태 등 악재가 겹치면서 곤경에 처해왔습니다.



스페인의 정치적 지형 변화는 프랑스, 이탈리아 등 내년 주요 선거를 앞두고 있는 유럽의 이민, 에너지 정책은 물론 외교 노선 변화에도 영향을 미칠 거라는 전망이 나옵니다.



(영상편집 : 김종미)