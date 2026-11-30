겨울의 문턱에서 오늘(30일)은 계절을 거슬러 온화함이 감돌겠습니다.



현재 서울 기온 5.5도, 철원 6.5도 등 대부분 지역 영상권으로 출발하고요.



현재 경주는 영하 3.7도 보이며 영남 지역을 중심으로는 기온이 영하권으로 떨어져 있습니다.



다만 한낮에는 오늘 대부분 지역 15도~20도 안팎으로 일교차가 매우 크게 벌어지겠습니다.



자세한 지역별 현재 기온 보시면 대구 영하 1도, 대전 3도, 전주는 6도로 시작하고요.



오늘 한낮에 대구, 대전 18도, 전주 19도까지 오르겠습니다.



동해안 지역에 건조특보 구역은 더 확대됐습니다.



이에 더해 강원 영동 지역은 바람도 매우 강하게 부는 만큼 화재에 대한 각별한 주의가 필요하겠습니다.



오늘 중부 지방은 구름 많겠고 남부는 대체로 맑게 드러나겠습니다.



경기 북동부와 강원 북부 지역은 오늘 약하게 비가 조금 내리겠습니다.



이번 한 주 대체로 온화하겠고요.



목요일에는 서쪽을 중심으로, 토요일에는 강원 영동과 남부, 제주에 비 예보가 나와 있습니다.



(박세림 기상캐스터)